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14:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Барселона» продлила контракт с 16-летним игроком и установила отступные в 100 миллионов

Каталонская «Барселона» продлила контракт с 16-летним центральным полузащитником Илайшем Морибой до 2022 года.

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Как отмечает Marca, Мориба считается одним из главных талантов Ла Масии, поэтому «Барселона» прописала в его контракте отступные в размере 100 миллионов евро.

Ранее к Морибе проявлял интерес «Манчестер Сити». 16-летний игрок сотрудничает с агентом, который ведет дела Гарета Бэйла.

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