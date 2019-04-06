«Барселона» продлила контракт с 16-летним игроком и установила отступные в 100 миллионов
Каталонская «Барселона» продлила контракт с 16-летним центральным полузащитником Илайшем Морибой до 2022 года.
Каталонская «Барселона» продлила контракт с 16-летним центральным полузащитником Илайшем Морибой до 2022 года.
Как отмечает Marca, Мориба считается одним из главных талантов Ла Масии, поэтому «Барселона» прописала в его контракте отступные в размере 100 миллионов евро.
Ранее к Морибе проявлял интерес «Манчестер Сити». 16-летний игрок сотрудничает с агентом, который ведет дела Гарета Бэйла.