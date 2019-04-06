«Тобол» переиграл «Актобе» и догнал «Астану» по очкам
Костанайский «Тобол» одержал победу над «Актобе» в четвертом туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Костанайский «Тобол» одержал победу над «Актобе» в четвертом туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Матч прошел в Костанае и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.
В первом тайме счет в матче на 34-й минуте открыл капитан «Тобола» Азат Нургалиев, реализовавший пенальти на 34-й минуте игры.
После перерыва Максим Федин (80-я) удвоил преимущество костанайцев, обыграв на выходе голкипера и забив в пустые ворота.
Однако последнее слово в матче осталось за «Актобе». На 89-й Есен Жасанов один мяч отыграл, но на большее времени не хватило.
Благодаря этой победе «Тобол» набрал 12 очков и догнал «Астану». В активе «Актобе», потерпевшего четвертое поражение кряду, остался пасив в «-12» баллов.