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14:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» переиграл «Актобе» и догнал «Астану» по очкам

Костанайский «Тобол» одержал победу над «Актобе» в четвертом туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Матч прошел в Костанае и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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В первом тайме счет в матче на 34-й минуте открыл капитан «Тобола» Азат Нургалиев, реализовавший пенальти на 34-й минуте игры.

После перерыва Максим Федин (80-я) удвоил преимущество костанайцев, обыграв на выходе голкипера и забив в пустые ворота.

Однако последнее слово в матче осталось за «Актобе». На 89-й Есен Жасанов один мяч отыграл, но на большее времени не хватило.

Благодаря этой победе «Тобол» набрал 12 очков и догнал «Астану». В активе «Актобе», потерпевшего четвертое поражение кряду, остался пасив в «-12» баллов.

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