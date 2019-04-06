«Иртыш» обыграл «Тараз» в матче с двумя автоголами и удалением

Встреча команд, прошедшая в Павлодаре, закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Первыми счет в матче открыли хозяева не без помощи соперника. Защитник «Тараза» Игорь Пикалкин, пытаясь прервать навес в штрафную, головой переправил мяч в собственные ворота.

На этом злоключения «Тараза» не закончились. На 38-й минуте жамбыльцы остались в меньшинстве после удаления Рахимжана Розыбакиева.

На 69-й минуте «Иртыш» удвоил преимущество, и вновь благодаря автоголу. Мяч записала на имя голкипера таразцев Самата Отарбаева.