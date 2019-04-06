Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Парма0
Торино0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Эйбар
Футбол. Зарубежный
18:00
Лион
Дижон
Футбол. Премьер-лига
14:00
Анжи1
Динамо1
Футбол. Зарубежный
14:00
Жирона1
Эспаньол2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Райо Вальекано
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Кан
Футбол. Зарубежный
21:30
Сампдория
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
17Красотки-амазонки: как выглядит женская сборная России по хоккею
20Аделина Сотникова: от олимпийской чемпионки до иконы стиля
14:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» обыграл «Тараз» в матче с двумя автоголами и удалением

Павлодарский «Иртыш» одержал победу над «Таразом» в четвертом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Встреча команд, прошедшая в Павлодаре, закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Читайте также
«Три максималиста и три неудачника». Итоги трех туров КПЛ-2019

Первыми счет в матче открыли хозяева не без помощи соперника. Защитник «Тараза» Игорь Пикалкин, пытаясь прервать навес в штрафную, головой переправил мяч в собственные ворота.

На этом злоключения «Тараза» не закончились. На 38-й минуте жамбыльцы остались в меньшинстве после удаления Рахимжана Розыбакиева.

На 69-й минуте «Иртыш» удвоил преимущество, и вновь благодаря автоголу. Мяч записала на имя голкипера таразцев Самата Отарбаева.

Для «Иртыша» эта победа стала второй в сезоне при двух поражениях. В активе «Тараза», потерпевшего третье поражение, три балла.

Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тараз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Джейкобс оказался тяжелее "Канело" за 30 дней до объединительного боя
«Чтобы других не тронули»: раскрыта тайна допинга Логинова
Русский форвард из НХЛ стал джокером ЦСКА. Москвичи громят СКА
Лидер «Челси» близок к переходу в «Реал»
«Анжи» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России
Четыре кандидата для ЦСКА на замену Влашичу
Скончался финский боксер
Рекордсменка без золота: почему Слуцкая проваливала Олимпиады
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь