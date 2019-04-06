«Иртыш» обыграл «Тараз» в матче с двумя автоголами и удалением
Павлодарский «Иртыш» одержал победу над «Таразом» в четвертом туре казахстанской
Павлодарский «Иртыш» одержал победу над «Таразом» в четвертом туре казахстанской
Встреча команд, прошедшая в Павлодаре, закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Первыми счет в матче открыли хозяева не без помощи соперника. Защитник «Тараза» Игорь Пикалкин, пытаясь прервать навес в штрафную, головой переправил мяч в собственные ворота.
На этом злоключения «Тараза» не закончились. На 38-й минуте жамбыльцы остались в меньшинстве после удаления Рахимжана Розыбакиева.
На 69-й минуте «Иртыш» удвоил преимущество, и вновь благодаря автоголу. Мяч записала на имя голкипера таразцев Самата Отарбаева.
Для «Иртыша» эта победа стала второй в сезоне при двух поражениях. В активе «Тараза», потерпевшего третье поражение, три балла.