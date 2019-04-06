Дочь Марадоны вспомнила ужасные ситуации из жизни с отцом
Джаннина Марадона, дочь аргентинского футболиста Диего Марадоны, рассказала о детстве. Ее слова приводит The Sun.
Джаннина Марадона, дочь аргентинского футболиста Диего Марадоны, рассказала о детстве. Ее слова приводит The Sun.
«Однажды моя сестра Дальма зашла в ванную комнату, а там отец употреблял наркотики. Я никогда не прощу его за то, как он вел себя с нами, но и распространяться об этом не буду ради спокойствия моего сына и племянницы», — сказала дочь футболиста.
Она также вспомнила, как на свой 15-й день рождения пыталась попасть в больницу, где отец лечился от наркозависимости. «Но меня не пустили туда. Помню, как я уходила, а он оставался в палате. Это было ужасно», — отметила Джаннина.
В 2017 году Марадона подал на дочь в суд.
Марадона вместе с бразильцем Пеле был признан лучшими футболистом в истории. После окончания карьеры аргентинец неоднократно попадал в больницу в связи со злоупотреблением алкоголем и наркотиками.
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