Стала известна степень серьезности травмы Еркебулана Сейдахмета
Стала известна степень серьезности травмы нападающего сборной Казахстана по футболу Еркебулана Сейдахмета, выступающего за болгарский «Левски», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стала известна степень серьезности травмы нападающего сборной Казахстана по футболу Еркебулана Сейдахмета, выступающего за болгарский «Левски», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее NovSport сообщил, что казахстанец пропустил тренировку основного состава «Левски» перед гостевым матчем 28-го тура чемпионата Болгарии с «Черно море», которая состоится 7 апреля.
Как позже рассказал главный тренер «синих» Георги Дерменджиев, Сейдахмет получил повреждение в предыдущей игре. По его словам, казахстанец испытывает проблемы с мышцами.
По информации KazFootball.kz, травма Сейдахмета — несерьезная, но он пропустит игру с «Черно море». Тренерский штаб «Левски» не стал рисковать здоровьем казахстанца и решил поберечь его на важнейший матч с лидером чемпионата — «Лудогорцем», который состоится 14 апреля.
Официально о переходе Сейдахмета «Левски» объявил 28 февраля. В болгарской команде казахстанец будет играть в аренде до конца года — права на его трансфер принадлежат российской «Уфе».
Пока на счете Сейдахмета два матча за «Левски», в одном из которых он вышел в стартовом составе.