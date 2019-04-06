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15:01 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна степень серьезности травмы Еркебулана Сейдахмета

Стала известна степень серьезности травмы нападающего сборной Казахстана по футболу Еркебулана Сейдахмета, выступающего за болгарский «Левски», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Ранее NovSport сообщил, что казахстанец пропустил тренировку основного состава «Левски» перед гостевым матчем 28-го тура чемпионата Болгарии с «Черно море», которая состоится 7 апреля.

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Как позже рассказал главный тренер «синих» Георги Дерменджиев, Сейдахмет получил повреждение в предыдущей игре. По его словам, казахстанец испытывает проблемы с мышцами.

По информации KazFootball.kz, травма Сейдахмета — несерьезная, но он пропустит игру с «Черно море». Тренерский штаб «Левски» не стал рисковать здоровьем казахстанца и решил поберечь его на важнейший матч с лидером чемпионата — «Лудогорцем», который состоится 14 апреля.

Официально о переходе Сейдахмета «Левски» объявил 28 февраля. В болгарской команде казахстанец будет играть в аренде до конца года — права на его трансфер принадлежат российской «Уфе».

Пока на счете Сейдахмета два матча за «Левски», в одном из которых он вышел в стартовом составе.

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