Стала известна степень серьезности травмы Еркебулана Сейдахмета

Ранее NovSport сообщил, что казахстанец пропустил тренировку основного состава «Левски» перед гостевым матчем 28-го тура чемпионата Болгарии с «Черно море», которая состоится 7 апреля.

Как позже рассказал главный тренер «синих» Георги Дерменджиев, Сейдахмет получил повреждение в предыдущей игре. По его словам, казахстанец испытывает проблемы с мышцами.

По информации KazFootball.kz, травма Сейдахмета — несерьезная, но он пропустит игру с «Черно море». Тренерский штаб «Левски» не стал рисковать здоровьем казахстанца и решил поберечь его на важнейший матч с лидером чемпионата — «Лудогорцем», который состоится 14 апреля.

Официально о переходе Сейдахмета «Левски» объявил 28 февраля. В болгарской команде казахстанец будет играть в аренде до конца года — права на его трансфер принадлежат российской «Уфе».