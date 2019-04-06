СМИ: Джеко согласовал условия личного контракта с «Вест Хэмом»

Источник: AP 2019

Как отмечается в материале, действующий контракт 33-летнего форварда истекает летом 2020 года, «Рома» не заинтересована в том, чтобы предложить Джеко продлить соглашение. Газета Il Tempo утверждает, что футболист уже согласовал условия личного контракта с лондонским клубом, при этом «молотобойцы» готовы платить ему зарплату, которую он получает в римском клубе.

«Рома» готова отпустить игрока не менее, чем за 20 миллионов евро. Первое предложение «Вест Хэма» было отвергнуто, говорится в материале.