СМИ: Джеко согласовал условия личного контракта с «Вест Хэмом»

Как отмечается в материале, действующий контракт 33-летнего форварда истекает летом 2020 года, «Рома» не заинтересована в том, чтобы предложить Джеко продлить соглашение. Газета Il Tempo утверждает, что футболист уже согласовал условия личного контракта с лондонским клубом, при этом «молотобойцы» готовы платить ему зарплату, которую он получает в римском клубе.
«Рома» готова отпустить игрока не менее, чем за 20 миллионов евро. Первое предложение «Вест Хэма» было отвергнуто, говорится в материале.
Джеко выступает за «джаллоросси» с 2015 года, в текущем сезоне он забил 12 голов в 32 матчах за клуб во всех турнирах.