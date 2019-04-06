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16:01 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Джеко согласовал условия личного контракта с «Вест Хэмом»

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Нападающий итальянской «Ромы» и сборной Боснии и Герцеговины по футболу Эдин Джеко достиг договоренности о заключении соглашения с английским «Вест Хэмом», сообщает Football Italia со ссылкой на итальянские СМИ.

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Источник: AP 2019

Как отмечается в материале, действующий контракт 33-летнего форварда истекает летом 2020 года, «Рома» не заинтересована в том, чтобы предложить Джеко продлить соглашение. Газета Il Tempo утверждает, что футболист уже согласовал условия личного контракта с лондонским клубом, при этом «молотобойцы» готовы платить ему зарплату, которую он получает в римском клубе.

«Рома» готова отпустить игрока не менее, чем за 20 миллионов евро. Первое предложение «Вест Хэма» было отвергнуто, говорится в материале.

Джеко выступает за «джаллоросси» с 2015 года, в текущем сезоне он забил 12 голов в 32 матчах за клуб во всех турнирах.

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