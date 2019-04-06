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16:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» отыгрался после гола на второй минуте и одержал четвертую победу подряд в КПЛ-2019

Алматинский «Кайрат» одержал волевую победу над кокшетауским «Окжетпесом» в четвертом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Матч, прошедший на Центральном стадионе Алматы, закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

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При этом первыми счет в матче открыли гости. Уже на второй игры Санат Жумаханов вывел «Окжетпес» вперед, забив прямым ударом со штрафного.

Однако «Кайрата» еще до перерыва сумел не только отыграться, но и повести благодаря трем безответным голам. Дубль оформил Адеринсола Эсеола (11-я и 27-я минуты), еще один мяч забил Раде Дугалич (44-я).

После перерыва алматинцы довели счет до разгромного. На 81-й минуте Дугалич поддержал почин одноклубника и оформил дубль, замкнув головой подачу с углового.

Таким образом, «Кайрат» одержал четвертую победу подряд в КПЛ-2019 и догнал по очкам «Астану» (по 12). В активе «Окжетпеса» остался один балл.

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