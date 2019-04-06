«Кайрат» отыгрался после гола на второй минуте и одержал четвертую победу подряд в КПЛ-2019

Матч, прошедший на Центральном стадионе Алматы, закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

При этом первыми счет в матче открыли гости. Уже на второй игры Санат Жумаханов вывел «Окжетпес» вперед, забив прямым ударом со штрафного.

Однако «Кайрата» еще до перерыва сумел не только отыграться, но и повести благодаря трем безответным голам. Дубль оформил Адеринсола Эсеола (11-я и 27-я минуты), еще один мяч забил Раде Дугалич (44-я).

После перерыва алматинцы довели счет до разгромного. На 81-й минуте Дугалич поддержал почин одноклубника и оформил дубль, замкнув головой подачу с углового.