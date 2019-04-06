«Кайрат» отыгрался после гола на второй минуте и одержал четвертую победу подряд в КПЛ-2019
Алматинский «Кайрат» одержал волевую победу над кокшетауским «Окжетпесом» в четвертом туре казахстанской
Алматинский «Кайрат» одержал волевую победу над кокшетауским «Окжетпесом» в четвертом туре казахстанской
Матч, прошедший на Центральном стадионе Алматы, закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев.
При этом первыми счет в матче открыли гости. Уже на второй игры Санат Жумаханов вывел «Окжетпес» вперед, забив прямым ударом со штрафного.
Однако «Кайрата» еще до перерыва сумел не только отыграться, но и повести благодаря трем безответным голам. Дубль оформил Адеринсола Эсеола (11-я и 27-я минуты), еще один мяч забил Раде Дугалич (44-я).
После перерыва алматинцы довели счет до разгромного. На 81-й минуте Дугалич поддержал почин одноклубника и оформил дубль, замкнув головой подачу с углового.
Таким образом, «Кайрат» одержал четвертую победу подряд в КПЛ-2019 и догнал по очкам «Астану» (по 12). В активе «Окжетпеса» остался один балл.