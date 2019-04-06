Футболисты БАТЭ разгромили дебютанта высшей лиги «Энергетик-БГУ»
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят матчи второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят матчи второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них действующие чемпионы страны футболисты борисовского БАТЭ на поле ФК «Минск» разгромили дебютанта элитного дивизиона столичный «Энергетик-БГУ» со счетом 4:0. По два мяча забили капитан борисовчан Игорь Стасевич и новобранец команды Антон Сарока. На старте 29-го национального первенства футболисты БАТЭ выиграли у могилевского клуба «Дняпро» — 2:0.
Позже гродненский «Неман» примет на своем поле серебряного призера прошлого чемпионата солигорский «Шахтер». Обе команды уже имеют в своем активе по 3 очка — гродненцы со счетом 3:2 победили «Гомель», а солигорские футболисты одолели минское «Торпедо» — 1:0.
Гомельчане сыграют в гостях у «Слуцка», а минское «Торпедо» встретится с «Ислочью», которая в первом туре была сильнее «Городеи» — 2:0.
В двух пятничных играх были зафиксированы ничьи: «Минск» — «Динамо» (Минск) — 0:0, «Городея» — «Витебск» — 1:1.
Заключительные поединки второго тура пройдут 7 апреля: «Славия» (Мозырь) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Динамо» (Брест) — «Дняпро» (Могилев).