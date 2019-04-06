Дубль Дардера принес «Эспаньолу» победу «Жироной» в чемпионате Испании
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Футболисты «Эспаньола» обыграли «Жирону» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Футболисты «Эспаньола» обыграли «Жирону» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая на поле «Жироны», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых дубль оформил Серхи Дардер (59-я, 89-я минуты). У хозяев отличился Кристиан Стуани (80, пенальти).
|Эусебио Сакристан
|Руби
|Кристиан Стуани
|80′
|Серхи Дардер
|59′
|Серхи Дардер(Родригес Хави Лопес)
|89′
|13
|Яссин Буну
|13
|Родригес Диего Лопес
|2
|Бернардо Эспиноса
|5
|Эдиналду Гомес Налду
|15
|Рамирес Лопес Хуанпе
|8
|Роберто Росалес
|20
|Марк Муньеса
|22
|Марио Эрмосо
|6
|Алекс Гранель
43′
|4
|Мата Виктор Санчес
62′
|9
|Кристиан Порту
|10
|Серхи Дардер
|10
|Гарсиа Фрейре Борха
|21
|Марк Рока
|7
|Кристиан Стуани
35′
|7
|Борха Иглесиас
|8
|Пере Понс
58′65′
|16
|Родригес Хави Лопес
24′90′
|12
|Дуглас Луис
73′
|28
|Адрия Педроса
|24
|Педро Порро
88′
|14
|Оскар Мелендо
90′
|4
|Чимено Хонас Ромалью
90+1′
|9
|де ла Фуэнте Серхио Гарсия
|19
|Энтони Лосано
60′
|24
|У Лэй
76′
|17
|Патрик Робертс
|20
|Хави Пуадо
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|4
|23
|Фолы
|19
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Эдуардо Прието Иглесиас(Испания)