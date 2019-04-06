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16:43 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Дардера принес «Эспаньолу» победу «Жироной» в чемпионате Испании

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Футболисты «Эспаньола» обыграли «Жирону» в матче 31-го тура чемпионата Испании.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая на поле «Жироны», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых дубль оформил Серхи Дардер (59-я, 89-я минуты). У хозяев отличился Кристиан Стуани (80, пенальти).

Жирона
1:2
Первый тайм: 0:0
Эспаньол
Футбол, Испания, Тур 316.04.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Montilivi
Главные тренеры
Эусебио СакристанРуби
Голы
Кристиан Стуани80′
Серхи Дардер59′
Серхи Дардер(Родригес Хави Лопес)89′
Составы команд
13Яссин Буну
13Родригес Диего Лопес
2Бернардо Эспиноса
5Эдиналду Гомес Налду
15Рамирес Лопес Хуанпе
8Роберто Росалес
20Марк Муньеса
22Марио Эрмосо
6Алекс Гранель
43′
4Мата Виктор Санчес
62′
9Кристиан Порту
10Серхи Дардер
10Гарсиа Фрейре Борха
21Марк Рока
7Кристиан Стуани
35′
7Борха Иглесиас
8Пере Понс
58′65′
16Родригес Хави Лопес
24′90′
12Дуглас Луис
73′
28Адрия Педроса
24Педро Порро
88′
14Оскар Мелендо
90′
4Чимено Хонас Ромалью
90+1′
9де ла Фуэнте Серхио Гарсия
19Энтони Лосано
60′
24У Лэй
76′
17Патрик Робертс
20Хави Пуадо
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)9
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
1Угловые4
23Фолы19
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЭдуардо Прието Иглесиас(Испания)
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  • Вошел в игру
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