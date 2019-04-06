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17:32 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер ПСЖ: Хотел бы летом усилить команду тремя-четырьмя новичками

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель заявил, что рассчитывает на подписание контрактов с тремя-четырьмя новыми игроками в летнее трансферное окно.

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«Сейчас мне трудно сказать, поскольку я не знаю, что произойдет с футболистами через несколько месяцев. Но, думаю, было бы неплохо заполучить трех-четырех новичков, или даже больше», — приводит L’Equipe слова Тухеля.

В январе «ПСЖ» приобрел у санкт-петербургского «Зенита» полузащитника Леандро Паредеса. В настоящее время после травм восстанавливаются нападающие Неймар и Эдинсон Кавани.

Столичная команда лидирует в чемпионате Франции, на 20 очков опережая ближайшего преследователя — «Лилль». В воскресенье «Пари Сен-Жермен» примет «Страсбур» в 31-м туре Лиги 1.

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