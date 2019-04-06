Тренер ПСЖ: Хотел бы летом усилить команду тремя-четырьмя новичками
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель заявил, что рассчитывает на подписание контрактов с
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель заявил, что рассчитывает на подписание контрактов с
«Сейчас мне трудно сказать, поскольку я не знаю, что произойдет с футболистами через несколько месяцев. Но, думаю, было бы неплохо заполучить
В январе «ПСЖ» приобрел у
Столичная команда лидирует в чемпионате Франции, на 20 очков опережая ближайшего преследователя — «Лилль». В воскресенье «Пари Сен-Жермен» примет «Страсбур» в 31-м туре Лиги 1.