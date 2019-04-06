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17:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Не засчитал чистый гол». «Жетысу» пожаловался на судейство в матче с «Ордабасы»

В итоге талдыкорганцы проиграли.

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Талдыкорганский «Жетысу» пожаловался на судейство в гостевом матче четвертого тура казахстанской премьер-лиги с шымкентским «Ордабасы».

Встреча команд прошла 6 апреля в Шымкенте и завершилась минимальной победой хозяев. Единственный гол в этой встрече на 73-й минуте забил Жоао Пауло.

После матча на своей странице в Instagram «Жетысу» раскритиковал работу судей, которая не засчитала гол в ворота «Ордабасы» в первом тайме.

Во время загрузки произошла ошибка.

После четырех туров «Жетысу» с шестью очками занимает пятое в турнирной таблице. «Ордабасы» (10) идет четвертым.

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