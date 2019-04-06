«Не засчитал чистый гол». «Жетысу» пожаловался на судейство в матче с «Ордабасы»
В итоге талдыкорганцы проиграли.
В итоге талдыкорганцы проиграли.
Талдыкорганский «Жетысу» пожаловался на судейство в гостевом матче четвертого тура казахстанской
Встреча команд прошла 6 апреля в Шымкенте и завершилась минимальной победой хозяев. Единственный гол в этой встрече на 73-й минуте забил Жоао Пауло.
После матча на своей странице в Instagram «Жетысу» раскритиковал работу судей, которая не засчитала гол в ворота «Ордабасы» в первом тайме.
После четырех туров «Жетысу» с шестью очками занимает пятое в турнирной таблице. «Ордабасы» (10) идет четвертым.