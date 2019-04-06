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17:59 (мск), источник: ТАСС

Марадона заявил, что покинет пост главного тренера мексиканского клуба «Дорадос»

ТАСС, 6 апреля. Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что уйдет с поста главного тренера мексиканского клуба «Дорадос» по завершении чемпионата Мексики во второй лиге. Его слова приводит агентство AFP.

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Источник: AP 2019

58-летний аргентинец был крайне недоволен тем, что арбитр не назначил пенальти в пользу его команды в конце матча чемпионата с «Венадос» (1:1), который прошел в пятницу. Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре 2018 года. Клуб занимает третье место в таблице второй мексиканской лиги, имея 19 очков после 13 матчей, команда борется за выход в высший дивизион.

«Как только закончится Клаусура (вторая часть чемпионата Мексики — прим. ТАСС), я покину “Дорадос”. Мне очень жаль, но таково мое решение. Нам не назначили чистый пенальти только потому, что играла команда Марадоны. Я собираюсь поговорить с президентом клуба», — заявил Марадона.
Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006-го он являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба «Бока Хуниорс». В 2008—2010 годах Марадона тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 2010. После этого возглавлял клуб «Аль-Васл» из ОАЭ (2011−2012), а 8 мая 2017 года он был назначен главным тренером клуба из ОАЭ «Аль-Фуджайра», в конце апреля 2018 года покинул этот пост.

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