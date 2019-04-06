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18:06 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

БАТЭ разгромил РЦОР-БГУ в матче второго тура чемпионата Беларуси

В чемпионате страны по футболу-2019 зафиксирован первый разгром. В очередном матче второго тура БАТЭ учинил его РЦОР-БГУ (4:0).

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Источник: Instagram

Несмотря на то, что для БАТЭ эта игра была гостевой, именно он считался безусловным фаворитом. И действующий чемпион подтвердил на поле букмекерские котировки.

Счет в отчетной встрече был открыт на 22-й минуте, когда капитан БАТЭ Игорь Стасевич нанес мощный и точный удар из-за пределов штрафной.

На 43-й минуте свой первый мяч в составе команды из Борисова забил Антон Сарока, который здорово действовал в штрафной площади.

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Во второй половине матча хозяева попытались изменить течение поединка. Однако особо в этом не преуспели. Более того, в середине тайма БАТЭ отличился еще дважды. Сначала уже фактически пустые ворота расстрелял Антон Сарока. А затем голевой дубль оформил и Игорь Стасевич.

БАТЭ имел и еще ряд голевых моментов, но больше забитых мячей зрители не увидели. Впрочем, и так более чем убедительная победа достигнута. Выиграв на старте ЧБ два мачта из двух проведенных и не пропустив при этом ни одного мяча, действующий чемпион на данный момент захватил единоличное лидерство в турнирной таблице.

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Второй тур, впрочем, еще только в самом разгаре. Вчера были сыграны два его матча: Минск — Динамо (Минск) — 0:0, Городея — Витебск — 1:1 (Волков, 68; Старгородский, 57). Сегодня еще встретятся Слуцк — Гомель, Неман — Шахтер и Торпедо (Минск) — Ислочь. А завтра тур закроется играми Славия — Торпедо-БелАЗ и Динамо (Брест) — Дняпро. Гвоздем тура, пожалуй, можно назвать поединок к Гродно, где встретятся амбициозные Неман и Шахтер. Обе команды начали чемпионат с выигрышей, но в очном соперничестве чья-то победная серия, понятное дело, прервется.

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