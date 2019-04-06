БАТЭ разгромил РЦОР-БГУ в матче второго тура чемпионата Беларуси
В чемпионате страны по футболу-2019 зафиксирован первый разгром. В очередном матче второго тура БАТЭ учинил его
В чемпионате страны по футболу-2019 зафиксирован первый разгром. В очередном матче второго тура БАТЭ учинил его
Несмотря на то, что для БАТЭ эта игра была гостевой, именно он считался безусловным фаворитом. И действующий чемпион подтвердил на поле букмекерские котировки.
Счет в отчетной встрече был открыт на 22-й минуте, когда капитан БАТЭ Игорь Стасевич нанес мощный и точный удар
На 43-й минуте свой первый мяч в составе команды из Борисова забил Антон Сарока, который здорово действовал в штрафной площади.
Во второй половине матча хозяева попытались изменить течение поединка. Однако особо в этом не преуспели. Более того, в середине тайма БАТЭ отличился еще дважды. Сначала уже фактически пустые ворота расстрелял Антон Сарока. А затем голевой дубль оформил и Игорь Стасевич.
БАТЭ имел и еще ряд голевых моментов, но больше забитых мячей зрители не увидели. Впрочем, и так более чем убедительная победа достигнута. Выиграв на старте ЧБ два мачта из двух проведенных и не пропустив при этом ни одного мяча, действующий чемпион на данный момент захватил единоличное лидерство в турнирной таблице.
Второй тур, впрочем, еще только в самом разгаре. Вчера были сыграны два его матча: Минск — Динамо (Минск) — 0:0, Городея — Витебск — 1:1 (Волков, 68; Старгородский, 57). Сегодня еще встретятся Слуцк — Гомель, Неман — Шахтер и Торпедо (Минск) — Ислочь. А завтра тур закроется играми Славия —