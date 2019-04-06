«Ювентус» — «Милан»: стали известны стартовые составы
«Ювентус» и «Милан» объявили составы на матч 31-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» и «Милан» объявили составы на матч 31-го тура чемпионата Италии.
С первых минут встречу начнет форвард «бьянконери» Пауло Дибала и нападающий «россонери» Кшиштоф Пентек.
Состав «Ювентуса»: Щенсны, Спинаццола, Де Шильо, Бонуччи, Ругани, Сандру, Джан, Бернардески, Бентанкур, Дибала, Манджукич.
Состав «Милана»: Рейна, Калабрия, Музаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Бакайоко, Чалханоглу, Сусо, Пентек, Борини.
«Ювентус» занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 81 очко. «Милан» с 52 баллами располагается на 4-й строчке.