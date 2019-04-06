«Ювентус» — «Милан»: стали известны стартовые составы

С первых минут встречу начнет форвард «бьянконери» Пауло Дибала и нападающий «россонери» Кшиштоф Пентек.

«Ювентус» занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 81 очко. «Милан» с 52 баллами располагается на 4-й строчке.