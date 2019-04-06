«Гомель» разгромил в гостях «Слуцк» со счетом 6:0
В очередном матче второго тура чемпионата страны по футболу «Гомель» разбил в пух и прах «Слуцк» — 6:0.
В очередном матче второго тура чемпионата страны по футболу «Гомель» разбил в пух и прах «Слуцк» — 6:0.
На предыдущем отрезке чемпионата фиксировались либо ничьи, либо победы максимум в 1−2 мяча. Но сегодня, образно говоря, плотину прорвало. В первом матче игрового дня БАТЭ уверенно разобрался с
Тем не менее победил «Гомель». Да еще и забил в одном матче столько же, сколько в прошлом чемпионате за весь первый круг (15 туров).
Как сложится этот чемпионат для гомельчан дальше, поживем — увидим. Но пока следить за дружиной Алексея Меркулова очень интересно. И эмоции он своим болельщикам дарит невероятные. В первом туре «Гомель», напомним, уступал по ходу матча «Неману» с разницей в три мяча, но в итоге едва не совершил камбэк (2:3). А сегодня случилось вот это голевое пиршество в Слуцке.
Вчера второй тур чемпионата страны по футболу открылся матчами, принесшими ничейные результаты: «Минск» — «Динамо» (Минск) — 0:0, «Городея» — «Витебск» — 1:1. Сегодня еще сыграют «Неман» — «Шахтер» и «Торпедо» (Минск) — «Ислочь». А завтра программу тура закроют встречи «Славия» — «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо» (Брест) — «Дняпро».