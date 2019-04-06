Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак0
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус0
Милан0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лион1
Дижон2
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Райо Вальекано
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Кан
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал2
Эйбар1
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут1
Бернли3
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд1
Лестер4
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед0
Кристал Пэлас1
Футбол. Зарубежный
21:30
Сампдория
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар1
Крылья Советов0
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-041
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер2
РБ Лейпциг4
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт1
Нюрнберг1
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта1
Фортуна Д2
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург3
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
16:00
Парма0
Торино0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Анжи1
Динамо1
Футбол. Зарубежный
14:00
Жирона1
Эспаньол2
Все события
Фоторепортажи
15Самая горячая болельщица «Салавата»
18Мамаев и Кокорин в наручниках улыбались журналистам
19:00 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

«Гомель» разгромил в гостях «Слуцк» со счетом 6:0

В очередном матче второго тура чемпионата страны по футболу «Гомель» разбил в пух и прах «Слуцк» — 6:0. Хет-триками в этой встрече отметились Руслан Болов и Виталий Квашук. Это самый крупный счет в нынешнем ЧБ.

Наверх

На предыдущем отрезке чемпионата фиксировались либо ничьи, либо победы максимум в 1−2 мяча. Но сегодня, образно говоря, плотину прорвало. В первом матче игрового дня БАТЭ уверенно разобрался с РЦОР-БГУ — 4:0. И вот теперь «Гомель» отпраздновал еще более разгромную победу. Причем вряд ли кто-то скажет, что подобное развитие событий в Слуцке можно было прогнозировать. Перед игрой шансы команд на итоговый успех оценивались, по меньшей мере, одинаково. А многие, памятуя о прошлом чемпионате, по итогам которого «Слуцк» финишировал в середине таблицы, а «Гомель» до последнего боролся за выживание, даже отдавали некоторое предпочтение «сахарникам».

Тем не менее победил «Гомель». Да еще и забил в одном матче столько же, сколько в прошлом чемпионате за весь первый круг (15 туров).

Во время загрузки произошла ошибка.


Как сложится этот чемпионат для гомельчан дальше, поживем — увидим. Но пока следить за дружиной Алексея Меркулова очень интересно. И эмоции он своим болельщикам дарит невероятные. В первом туре «Гомель», напомним, уступал по ходу матча «Неману» с разницей в три мяча, но в итоге едва не совершил камбэк (2:3). А сегодня случилось вот это голевое пиршество в Слуцке.

Вчера второй тур чемпионата страны по футболу открылся матчами, принесшими ничейные результаты: «Минск» — «Динамо» (Минск) — 0:0, «Городея» — «Витебск» — 1:1. Сегодня еще сыграют «Неман» — «Шахтер» и «Торпедо» (Минск) — «Ислочь». А завтра программу тура закроют встречи «Славия» — «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо» (Брест) — «Дняпро».

Гомель
НовостиМатчиСоставСтатистика
Слуцк
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Американка родила аномально крупного ребенка
Видео со скрытых камер в ванных и спальнях отелей выложили в сеть
«Чтобы других не тронули»: раскрыта тайна допинга Логинова
Тарасова послала к черту экс-игрока «Зенита»
Суперзведный русский лыжник завершил сезон подиумом
«Анжи» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России
Четыре кандидата для ЦСКА на замену Влашичу
«Авангард» играет с «Салаватом» в Кубке Гагарина (трансляция)
«Ювентус» играет с «Миланом» в Серии А (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь