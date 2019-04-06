«Гомель» разгромил в гостях «Слуцк» со счетом 6:0

На предыдущем отрезке чемпионата фиксировались либо ничьи, либо победы максимум в 1−2 мяча. Но сегодня, образно говоря, плотину прорвало. В первом матче игрового дня БАТЭ уверенно разобрался с РЦОР-БГУ — 4:0. И вот теперь «Гомель» отпраздновал еще более разгромную победу. Причем вряд ли кто-то скажет, что подобное развитие событий в Слуцке можно было прогнозировать. Перед игрой шансы команд на итоговый успех оценивались, по меньшей мере, одинаково. А многие, памятуя о прошлом чемпионате, по итогам которого «Слуцк» финишировал в середине таблицы, а «Гомель» до последнего боролся за выживание, даже отдавали некоторое предпочтение «сахарникам».



Тем не менее победил «Гомель». Да еще и забил в одном матче столько же, сколько в прошлом чемпионате за весь первый круг (15 туров).