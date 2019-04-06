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19:22 (мск), источник: Советский спорт

«Бавария» — «Боруссия» (Д). Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Баварии» и дортмундской «Боруссии» на центральный матч 28-го тура чемпионата Германии.

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Источник: Reuters

«Бавария»: Нойер — Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба — Мартинес, Тиаго Алькантара, Мюллер, Коман, Гнабри — Левандовски.

«Боруссия»: Бюрки — Загаду, Диалло, Аканджи, Пищек — Витсель, Дилейни, Дауд, Бруун Ларсен — Ройс, Санчо.

Матч начнется в 19:30 на «Альянц Арене» в Мюнхене.

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