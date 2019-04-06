«Бавария» — «Боруссия» (Д). Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Баварии» и дортмундской «Боруссии» на центральный матч 28-го тура чемпионата Германии.
Стали известны стартовые составы «Баварии» и дортмундской «Боруссии» на центральный матч 28-го тура чемпионата Германии.
«Бавария»: Нойер — Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба — Мартинес, Тиаго Алькантара, Мюллер, Коман, Гнабри — Левандовски.
«Боруссия»: Бюрки — Загаду, Диалло, Аканджи, Пищек — Витсель, Дилейни, Дауд, Бруун Ларсен — Ройс, Санчо.
Матч начнется в 19:30 на «Альянц Арене» в Мюнхене.