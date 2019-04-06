Дубль Бензема принес «Реалу» победу в матче с «Эйбаром»

Дубль Бензема принес «Реалу» победу в матче с «Эйбаром»

В матче 31-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Эйбар». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.