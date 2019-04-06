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19:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Бензема принес «Реалу» победу в матче с «Эйбаром»

В матче 31-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Эйбар». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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Источник: AFP 2019

Автором первого гола стал нападающий «Эйбара» Марк Кардона, отличившийся на 39-й минуте. В начале второго тайма форвард «Реала» Карим Бензема сравнял счёт. Победу «сливочным» принёс Бензема, оформивший дубль на 81-й минуте.

«Реал» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах в чемпионате Испании. Для «Эйбара» это поражение стало первым за минувшие три встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал», набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примеры, «Эйбар» (39) — на 11-м.

Реал
2:1
Первый тайм: 0:1
Эйбар
Футбол, Испания, Тур 316.04.2019, 17:15 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин ЗиданХосе Луис Мендилибар
Голы
Карим Бензема(Марко Асенсио)59′
Марк Кардона(Гонсало Эскаланте)39′
Карим Бензема(Тони Кроос)81′
Составы команд
1Кейлор Навас
1Марко Дмитрович
5Рафаэль Варан
12Паулу Андре Оливейра
21′
6Фернандес Иглесиас Начо
15Вальдес Диас Хосе Анхель
19Альваро Одриосола
5Гонсало Эскаланте
23Серхио Регилон
6Серхио Диас Альварес
15Федерико Вальверде
24Хоан Хордан
9Карим Бензема
9Аметльер Серхио Энрич
20Марко Асенсио
16Пабло Де Бласис
10Лука Модрич
76′
4Иван Рамис
54′
17Лукас Васкес
14Фабиан Орельяна
22Франсиско Роман Иско
90′
20Марк Кукурелья
84′
21Браим Диас
19Диас де Оливейра Шарлес
11Гарет Бэйл
77′
7Марк Кардона
72′
8Тони Кроос
11Рубен Пенья
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)3
7Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые4
9Фолы15
6Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяПабло Гонсалес Фуэртес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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