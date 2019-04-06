Дубль Бензема принес «Реалу» победу в матче с «Эйбаром»
В матче 31-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Эйбар». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В матче 31-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Эйбар». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Эйбара» Марк Кардона, отличившийся на 39-й минуте. В начале второго тайма форвард «Реала» Карим Бензема сравнял счёт. Победу «сливочным» принёс Бензема, оформивший дубль на 81-й минуте.
«Реал» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах в чемпионате Испании. Для «Эйбара» это поражение стало первым за минувшие три встречи.
«Реал», набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице Примеры, «Эйбар» (39) — на 11-м.
|Зинедин Зидан
|Хосе Луис Мендилибар
|Карим Бензема(Марко Асенсио)
|59′
|Марк Кардона(Гонсало Эскаланте)
|39′
|Карим Бензема(Тони Кроос)
|81′
|1
|Кейлор Навас
|1
|Марко Дмитрович
|5
|Рафаэль Варан
|12
|Паулу Андре Оливейра
21′
|6
|Фернандес Иглесиас Начо
|15
|Вальдес Диас Хосе Анхель
|19
|Альваро Одриосола
|5
|Гонсало Эскаланте
|23
|Серхио Регилон
|6
|Серхио Диас Альварес
|15
|Федерико Вальверде
|24
|Хоан Хордан
|9
|Карим Бензема
|9
|Аметльер Серхио Энрич
|20
|Марко Асенсио
|16
|Пабло Де Бласис
|10
|Лука Модрич
76′
|4
|Иван Рамис
54′
|17
|Лукас Васкес
|14
|Фабиан Орельяна
|22
|Франсиско Роман Иско
90′
|20
|Марк Кукурелья
84′
|21
|Браим Диас
|19
|Диас де Оливейра Шарлес
|11
|Гарет Бэйл
77′
|7
|Марк Кардона
72′
|8
|Тони Кроос
|11
|Рубен Пенья
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|3
|7
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|15
|6
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Пабло Гонсалес Фуэртес(Испания)