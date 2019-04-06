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20:38 (мск), источник: Р-Спорт

«Лион» из-за двух автоголов проиграл «Дижону» в чемпионате Франции

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Футболисты «Лиона» проиграли «Дижону» в матче 31-го тура чемпионата Франции.

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Источник: AFP 2019

Встреча, прошедшая на поле «Лиона», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых забил Весли Саид (3-я минута), еще два мяча побывали в сетке ворот «Лиона» в результате автоголов Марсело (7) и Рафаэла (65). В составе хозяев отличился Мартен Терье (1).

«Лион», в активе которого 56 очков, идет на 3-м месте в турнирной таблице, «Дижон» (24) — 18-й.

Лион
1:3
Первый тайм: 1:2
Дижон
Футбол, Франция, Тур 316.04.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Брюно ЖенезьоАнтуан Комбуаре
Голы
Мартен Террье1′
Весли Саид3′
Весли Саид7′
Рафаэл да Силва65′
Составы команд
1Антони Лопеш
1Рунар Алекс Рунарссон
4Рафаэл да Силва
5Уссама Хаддади
5Джейсон Денайер
18Седрик Ямбере
6Антониу Марселу
24Весли Лотоа
79′
14Лео Дюбуа
14Жордан Марье
90′
8Уссем Ауар
15Флоран Бальмон
18Набиль Фекир
20Ромен Амальфитано
27Максвел Гнали Корне
11Жулиу Тавареш
29Люка Тузар
63′
26Фуад Шафик
86′
11Мемфис Депай
87′
2Микаэль Альфонс
7Мартен Террье
75′
9Весли Саид
90′
10Бертран Траоре
22Квон Чхан Хун
9Мусса Дембеле
63′
29Бенжамен Жанно
84′
28Танги Ндомбеле
28Сори Каба
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
27Удары (всего)8
6Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
8Угловые3
14Фолы17
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЙохан Амель(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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