«Лион» из-за двух автоголов проиграл «Дижону» в чемпионате Франции

Встреча, прошедшая на поле «Лиона», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых забил Весли Саид (3-я минута), еще два мяча побывали в сетке ворот «Лиона» в результате автоголов Марсело (7) и Рафаэла (65). В составе хозяев отличился Мартен Терье (1).