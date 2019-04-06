«Лион» из-за двух автоголов проиграл «Дижону» в чемпионате Франции
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Футболисты «Лиона» проиграли «Дижону» в матче 31-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Футболисты «Лиона» проиграли «Дижону» в матче 31-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая на поле «Лиона», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых забил Весли Саид (3-я минута), еще два мяча побывали в сетке ворот «Лиона» в результате автоголов Марсело (7) и Рафаэла (65). В составе хозяев отличился Мартен Терье (1).
«Лион», в активе которого 56 очков, идет на 3-м месте в турнирной таблице, «Дижон» (24) — 18-й.
|Брюно Женезьо
|Антуан Комбуаре
|Мартен Террье
|1′
|Весли Саид
|3′
|Весли Саид
|7′
|Рафаэл да Силва
|65′
|1
|Антони Лопеш
|1
|Рунар Алекс Рунарссон
|4
|Рафаэл да Силва
|5
|Уссама Хаддади
|5
|Джейсон Денайер
|18
|Седрик Ямбере
|6
|Антониу Марселу
|24
|Весли Лотоа
79′
|14
|Лео Дюбуа
|14
|Жордан Марье
90′
|8
|Уссем Ауар
|15
|Флоран Бальмон
|18
|Набиль Фекир
|20
|Ромен Амальфитано
|27
|Максвел Гнали Корне
|11
|Жулиу Тавареш
|29
|Люка Тузар
63′
|26
|Фуад Шафик
86′
|11
|Мемфис Депай
87′
|2
|Микаэль Альфонс
|7
|Мартен Террье
75′
|9
|Весли Саид
90′
|10
|Бертран Траоре
|22
|Квон Чхан Хун
|9
|Мусса Дембеле
63′
|29
|Бенжамен Жанно
84′
|28
|Танги Ндомбеле
|28
|Сори Каба
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|27
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Йохан Амель(Франция)