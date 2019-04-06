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21:28 (мск), источник: Р-Спорт

«Ювентус» одержал волевую победу над «Миланом» в чемпионате Италии

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» обыграли «Милан» в матче 31-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AFP 2019

Встреча в Турине завершилась со счетом 2:1. У хозяев забили Пауло Дибала (60-я минута, пенальти) и Мойзе Кин (84). У «Милана» отличился Кшиштоф Пёнтек (39).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ювентус» лидирует в турнирной таблице с 84 очками, «Милан» идет четвертым (52).

Ювентус
2:1
Первый тайм: 0:1
Милан
Футбол, Италия, Тур 316.04.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано АллегриДженнаро Гаттузо
Голы
Пауло Дибала60′
Кшиштоф Пентек(Темуе Бакайоко)39′
Мойзе Кин(Миралем Пьянич)84′
Составы команд
1Войчех Щенсны
25Пепе Рейна
2Маттиа Де Шильо
68Рикардо Родригес
19Леонардо Бонуччи
13Алессио Романьоли
24Даниэле Ругани
22Матео Пабло Музаккьо
59′
12Алекс Сандру
79Франк Кессье
30Родриго Бентанкур
10Хакан Чалханоглу
77′
33Федерико Бернардески
41′
14Темуе Бакайоко
17Марио Манджукич
86′
19Кшиштоф Пентек
23Эмре Джан
25′
11Фабио Борини
6Сами Хедира
2Давиде Калабрия
84′
37Леонардо Спинаццола
61′
63Патрик Кутроне
5Миралем Пьянич
8Хесус Хоакин Сусо
76′
10Пауло Дибала
66′
7Самуэль Кастильехо
18Мойзе Кин
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)16
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые8
21Фолы15
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМикаэль Фаббри(Италия)
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