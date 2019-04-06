«Ювентус» одержал волевую победу над «Миланом» в чемпионате Италии
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» обыграли «Милан» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» обыграли «Милан» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
Встреча в Турине завершилась со счетом 2:1. У хозяев забили Пауло Дибала (60-я минута, пенальти) и Мойзе Кин (84). У «Милана» отличился Кшиштоф Пёнтек (39).
«Ювентус» лидирует в турнирной таблице с 84 очками, «Милан» идет четвертым (52).
|Массимилиано Аллегри
|Дженнаро Гаттузо
|Пауло Дибала
|60′
|Кшиштоф Пентек(Темуе Бакайоко)
|39′
|Мойзе Кин(Миралем Пьянич)
|84′
|1
|Войчех Щенсны
|25
|Пепе Рейна
|2
|Маттиа Де Шильо
|68
|Рикардо Родригес
|19
|Леонардо Бонуччи
|13
|Алессио Романьоли
|24
|Даниэле Ругани
|22
|Матео Пабло Музаккьо
59′
|12
|Алекс Сандру
|79
|Франк Кессье
|30
|Родриго Бентанкур
|10
|Хакан Чалханоглу
77′
|33
|Федерико Бернардески
41′
|14
|Темуе Бакайоко
|17
|Марио Манджукич
86′
|19
|Кшиштоф Пентек
|23
|Эмре Джан
25′
|11
|Фабио Борини
|6
|Сами Хедира
|2
|Давиде Калабрия
84′
|37
|Леонардо Спинаццола
61′
|63
|Патрик Кутроне
|5
|Миралем Пьянич
|8
|Хесус Хоакин Сусо
76′
|10
|Пауло Дибала
66′
|7
|Самуэль Кастильехо
|18
|Мойзе Кин
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|8
|21
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Микаэль Фаббри(Италия)