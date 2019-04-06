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22:06 (мск), источник: Матч ТВ

«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Брайтон» в полуфинальном матче Кубка Англии.

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Источник: AFP 2019

Победу горожанам принес гол бразильского нападающего Габриэля Жезуса на 4-й минуте встречи.

Отметим, что «Сити» вышел в финал Кубка Англии в 11-й раз.

Соперником «Манчестер Сити» в финале станет победитель пары «Уотфорд» — «Вулверхэмптон».

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