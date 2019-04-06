«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии
«Манчестер Сити» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Брайтон» в полуфинальном матче Кубка Англии.
«Манчестер Сити» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Брайтон» в полуфинальном матче Кубка Англии.
Победу горожанам принес гол бразильского нападающего Габриэля Жезуса на 4-й минуте встречи.
Отметим, что «Сити» вышел в финал Кубка Англии в 11-й раз.
Соперником «Манчестер Сити» в финале станет победитель пары «Уотфорд» — «Вулверхэмптон».