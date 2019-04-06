«Бавария» размазала «Боруссию». У Дортмунда нет психологии чемпиона
Чемпион съел лидера без соли. Гнабри и Алаби показали это, празднуя один из голов.
Чемпион съел лидера без соли. Гнабри и Алаби показали это, празднуя один из голов.
В Бундеслиге состоялся главный матч всего второго круга. Лидер чемпионата дортмундская «Боруссия» приехала в гости к «Баварии», опережая чемпиона на два очка. Пожалуй, матч в Мюнхене рано называть «золотым», поскольку до конца сезона ещё шесть туров, но эта игра точно ключевая в борьбе за серебряную салатницу.
Наша команда должна показать победой над «Боруссией», что желает стать чемпионом. Если не победим, я всё равно хочу выиграть Бундеслигу. Но мы не будем этого заслуживать, учитывая поражение в Дортмунде.
Босс мюнхенцев может быть доволен — команда Нико Ковача действительно продемонстрировала, что очень хочет защитить титул. В первом тайме «Бавария» просто размазала своего соперника по газону за счёт очень интенсивной игры и крутого прессинга. Более того, хозяева выиграли весь верх на стандартах. Пропустив удар, «Боруссия» «поплыла». Нет пока у команды Люсьена Фавра чемпионской психологии. В принципе это доказал и
К перерыву «Бавария» выигрывала по ударам — 15:3 (в створ — 9:1)! Один только защитник Матс Хуммельс четыре раза пробил со «второго этажа». Экс игрок дортмундцев и вывел хозяев вперёд на 10-й минуте.
Единственный шанс «Боруссия» получила на 6-й минуте при 0:0. Этот эпизод напомнил первый матч соперников в Дортмунде, где команда Фавра здорово уходила
Наверняка некоторые из фанатов
«Бавария» опять стала лидером и фаворитом чемпионской гонки. Пожалуй, единственное, что испортило настроение Ковачу — очередное повреждение у Кингсли Комана. Вроде бы ничего страшного с 22-летним французом не случилось, но, возможно, на несколько матчей команда его потеряла.
Анатолий Романов
|Нико Ковач
|Люсьен Фавр
|Матс Хуммельс(Тиагу Алькантара)
|10′
|Роберт Левандовски
|17′
|Хави Мартинес
|41′
|Серж Гнабри(Томас Мюллер)
|43′
|Роберт Левандовски(Серж Гнабри)
|89′
|1
|Мануэль Нойер
|1
|Роман Бюрки
|32
|Джошуа Киммих
|4
|Абду Диалло
|27
|Давид Алаба
|16
|Мануэль Аканджи
|4
|Никлас Зюле
|6
|Томас Дилэйни
70′
|5
|Матс Хуммельс
|28
|Аксель Витсель
|22
|Серж Гнабри
|7
|Джейдон Санчо
|9
|Роберт Левандовски
70′
|34
|Якоб Брун Ларсен
|6
|Тиагу Алькантара
|11
|Марко Ройс
|29
|Кингсли Коман
68′
|26
|Лукаш Пищек
69′
|7
|Франк Рибери
|27
|Мариус Вольф
|25
|Томас Мюллер
80′
|2
|Дан-Аксель Загаду
40′46′
|35
|Ренату Санчеш
|33
|Юлиан Вайгль
|8
|Хави Мартинес
77′
|19
|Махмуд Дахуд
62′
|18
|Леон Горецка
|10
|Марио Гетце
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|4
|10
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Мануэль Грефе(Германия)