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22:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» размазала «Боруссию». У Дортмунда нет психологии чемпиона

Чемпион съел лидера без соли. Гнабри и Алаби показали это, празднуя один из голов.

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Источник: AFP 2019

В Бундеслиге состоялся главный матч всего второго круга. Лидер чемпионата дортмундская «Боруссия» приехала в гости к «Баварии», опережая чемпиона на два очка. Пожалуй, матч в Мюнхене рано называть «золотым», поскольку до конца сезона ещё шесть туров, но эта игра точно ключевая в борьбе за серебряную салатницу.

Наша команда должна показать победой над «Боруссией», что желает стать чемпионом. Если не победим, я всё равно хочу выиграть Бундеслигу. Но мы не будем этого заслуживать, учитывая поражение в Дортмунде.
Ули Хённес
президент «Баварии»

Босс мюнхенцев может быть доволен — команда Нико Ковача действительно продемонстрировала, что очень хочет защитить титул. В первом тайме «Бавария» просто размазала своего соперника по газону за счёт очень интенсивной игры и крутого прессинга. Более того, хозяева выиграли весь верх на стандартах. Пропустив удар, «Боруссия» «поплыла». Нет пока у команды Люсьена Фавра чемпионской психологии. В принципе это доказал и плей-офф Лиги чемпионов, если вспомнить, как «Тоттенхэм» убрал Дортмунд.

К перерыву «Бавария» выигрывала по ударам — 15:3 (в створ — 9:1)! Один только защитник Матс Хуммельс четыре раза пробил со «второго этажа». Экс игрок дортмундцев и вывел хозяев вперёд на 10-й минуте. Почему-то при подаче углового против Хуммельса остался один в один уступающий ему в росте Лукаш Пищек. Второй мяч тоже забил бывший футболист «Боруссии» — Роберт Левандовски. Организовал этот гол центральный защитник гостей Дан-Аксель Загаду: почти двухметровый воспитанник ПСЖ запаниковал при виде поляка, подарив ему мяч, а Левандовски спокойно переиграл вылетевшего на подстраховку голкипера Романа Бюрки и поразил пустые ворота. Глупейшая ошибка 19-летнего Загаду, которому, конечно же, пока недостаёт опыта серьёзных сражений.

Было полное ощущение, что играют лидер и аутсайдер Бундеслиги.

Единственный шанс «Боруссия» получила на 6-й минуте при 0:0. Этот эпизод напомнил первый матч соперников в Дортмунде, где команда Фавра здорово уходила из-под прессинга на фланге и долетала до чужих ворот при помощи быстрых комбинаций на скорости в несколько передач. Если бы Махмуд Дахуд попал в цель, а не в штангу, то, возможно, гости зацепились бы за эту игру. Но — не повезло. Зато «Бавария» перед перерывом добила конкурента. «Вкусные» голы Хави Мартинеса с подбора и невысокого Сержа Гнабри головой заставили около 10 тыс болельщиков «Боруссии» пожалеть о визите в Мюнхен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Наверняка некоторые из фанатов чёрно-жёлтых не вернулись на трибуны во втором тайме. Какой смысл смотреть на тренировку при крупном поражении? «Боруссия» совершенно не была похожа на команду, которая верила в возможность сумасшедшего камбэка. «Бавария» полностью контролировала ситуацию на поле. Возможно, гостей как-то взбодрило бы появление на поле мастера «голов со скамейки» Пако Алькасера, однако испанец остался вне заявки на матч из-за повреждения. В концовке Левандовски оформил дубль: теперь в активе лучшего бомбардира Бундеслиги 21 гол.

«Бавария» опять стала лидером и фаворитом чемпионской гонки. Пожалуй, единственное, что испортило настроение Ковачу — очередное повреждение у Кингсли Комана. Вроде бы ничего страшного с 22-летним французом не случилось, но, возможно, на несколько матчей команда его потеряла.

Анатолий Романов

Бавария
5:0
Первый тайм: 4:0
Боруссия Д
Футбол, Германия, Тур 286.04.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Allianz-Arena
Главные тренеры
Нико КовачЛюсьен Фавр
Голы
Матс Хуммельс(Тиагу Алькантара)10′
Роберт Левандовски17′
Хави Мартинес41′
Серж Гнабри(Томас Мюллер)43′
Роберт Левандовски(Серж Гнабри)89′
Составы команд
1Мануэль Нойер
1Роман Бюрки
32Джошуа Киммих
4Абду Диалло
27Давид Алаба
16Мануэль Аканджи
4Никлас Зюле
6Томас Дилэйни
70′
5Матс Хуммельс
28Аксель Витсель
22Серж Гнабри
7Джейдон Санчо
9Роберт Левандовски
70′
34Якоб Брун Ларсен
6Тиагу Алькантара
11Марко Ройс
29Кингсли Коман
68′
26Лукаш Пищек
69′
7Франк Рибери
27Мариус Вольф
25Томас Мюллер
80′
2Дан-Аксель Загаду
40′46′
35Ренату Санчеш
33Юлиан Вайгль
8Хави Мартинес
77′
19Махмуд Дахуд
62′
18Леон Горецка
10Марио Гетце
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)4
10Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
11Угловые1
10Фолы12
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяМануэль Грефе(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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