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00:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монако» спасся в компенсированное время. Головин стал играть по 90 минут

Впечатляющая развязка игры в Генгаме.

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Источник: AFP 2019

«Монако» в компенсированное время ушёл от поражения в гостевом матче с «Генгамом». Команда Леонарду Жардима избежала второй подряд неудачи в чемпионате Франции благодаря голу Стевана Йоветича. Монегаски сохранили отрыв в восемь очков от находящегося в зоне вылета конкурента.

Надо заметить, что соперник у «Монако» был крайне неприятный, пусть и аутсайдер Лиги 1. По ходу нынешнего сезона «Генгам» дважды обыграл монегасков. После гостевой победы «трактористов» в первом круге чемпионата Франции (2:0) команды находились в одинаковом положении: делили последнее место после 19 туров. В конце января «Генгам» выбил вице-чемпиона ещё и из Кубка лиги, несмотря первый гол Александра Головина за «Монако».

Начало игры на «Стад дю Рудуру» стало для гостей как будто бы продолжением предыдущих неудачных встреч с «Генгамом». В результате хозяева вышли вперёд на 23-й минуте после углового. Центральный защитник Феликс Эбоа Эбоа опередил Жемерсона и точно пробил головой. Вообще дважды Эбоа можно назвать главным героем первого тайма. 21-летний воспитанник ПСЖ и кандидат в сборную Камеруна не только забил сам, но и помешал отличиться Головину — заблокировал удар российского легионера монегасков. Экс-полузащитник ЦСКА имел хороший момент после подбора. Кстати, Александр оказался самым бьющим игроком в составе гостей до перерыва. У него было три попытки атаковать ворота. «Монако» не хватало травмированного нападающего Радамеля Фалькао — единственного игрока не из «ПСЖ», входящего в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции. Заменивший колумбийца Винисиус Мораис загубил пару верных шансов.

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Если в первом тайме монегаски уступили «Генгаму» по ударам 7:8 (в створ — 3:1), то во втором значительно превзошли — 11:3 (в створ — 2:1). Хозяева думали лишь о том, как удержать преимущество, почти не высовывали носа на чужую половину. «Монако» постоянно наступал, но гостям недоставало вдохновения и хитрых комбинаций, которые поставили бы в тупик оборону соперника. Вдобавок не повезло Адриену Силве, пробившему из-за штрафной в перекладину.

Головин очень много работал на команду. Нашего полузащитника можно было встретить на разных участках поля — в центре под нападающим или в глубине, в полуфланге, слева. В этом году Александр, как правило, не доигрывал матчи до конца из-за усталости, но сегодня, как и туром ранее, Жардим оставил в игре активного россиянина. Однако Головин всё-таки не бомбардир или плеймейкер, чтобы часто решать исходы встреч за счёт индивидуальных действий. Он заработал от Whoscored.com одну из самых высоких оценок в команде — 7,08 балла. На счету Александра пять ударов, 57 передач (80% точных), три отбора и перехват.

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На 90+4-й минуте счастье гостям принёс простой заброс в штрафную. После скидки, единоборств и пары удачных рикошетов мяч прилетел на ногу Йоветичу. Гол черногорца подарил «Монако» заслуженное очко.

Анатолий Романов

Генгам
1:1
Первый тайм: 1:0
Монако
Футбол, Франция, Тур 316.04.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Stade du Roudourou
Главные тренеры
Жослен ГурвеннекЛеонарду Жардим
Голы
Феликс Эбоа Эбоа23′
Стеван Йоветич90+4′
Составы команд
16Марк-Орель Кайар
1Даниэль Субашич
25Шейк Траоре
2Фоде Балло-Туре
5Педру Ребошу
19Джибриль Сидибе
78′
15Жереми Сорбон
5Жемерсон
85′
10Николя Бенезе
25Камиль Глик
56′
20Феликс Эбоа Эбоа
29Желсон Мартинш
26Нолан Ру
80′
17Александр Головин
6Лебоганг Фири
11Карлос Винисиус
89′
19Мехди Мергем
73′
15Адриэн Силва
24Маркюс Коко
7Рони Лопеш
59′
7Людовик Блас
45′82′
10Стеван Йоветич
90+4′
3Папи Джилободжи
88′
44Сеск Фабрегас
76′
21Дидье Ндонг
62′
34Мусса Силла
22Этьен Дидо
63′
Статистика
4Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)18
2Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
3Угловые9
17Фолы14
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяБенуа Бастьен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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