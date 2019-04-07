«Монако» спасся в компенсированное время. Головин стал играть по 90 минут
Впечатляющая развязка игры в Генгаме.
Впечатляющая развязка игры в Генгаме.
«Монако» в компенсированное время ушёл от поражения в гостевом матче с «Генгамом». Команда Леонарду Жардима избежала второй подряд неудачи в чемпионате Франции благодаря голу Стевана Йоветича. Монегаски сохранили отрыв в восемь очков от находящегося в зоне вылета конкурента.
Надо заметить, что соперник у «Монако» был крайне неприятный, пусть и аутсайдер Лиги 1. По ходу нынешнего сезона «Генгам» дважды обыграл монегасков. После гостевой победы «трактористов» в первом круге чемпионата Франции (2:0) команды находились в одинаковом положении: делили последнее место после 19 туров. В конце января «Генгам» выбил
Начало игры на «Стад дю Рудуру» стало для гостей как будто бы продолжением предыдущих неудачных встреч с «Генгамом». В результате хозяева вышли вперёд на 23-й минуте после углового. Центральный защитник Феликс Эбоа Эбоа опередил Жемерсона и точно пробил головой. Вообще дважды Эбоа можно назвать главным героем первого тайма. 21-летний воспитанник ПСЖ и кандидат в сборную Камеруна не только забил сам, но и помешал отличиться Головину — заблокировал удар российского легионера монегасков.
Если в первом тайме монегаски уступили «Генгаму» по ударам 7:8 (в створ — 3:1), то во втором значительно превзошли — 11:3 (в створ — 2:1). Хозяева думали лишь о том, как удержать преимущество, почти не высовывали носа на чужую половину. «Монако» постоянно наступал, но гостям недоставало вдохновения и хитрых комбинаций, которые поставили бы в тупик оборону соперника. Вдобавок не повезло Адриену Силве, пробившему
Головин очень много работал на команду. Нашего полузащитника можно было встретить на разных участках поля — в центре под нападающим или в глубине, в полуфланге, слева. В этом году Александр, как правило, не доигрывал матчи до конца
На 90+4-й минуте счастье гостям принёс простой заброс в штрафную. После скидки, единоборств и пары удачных рикошетов мяч прилетел на ногу Йоветичу. Гол черногорца подарил «Монако» заслуженное очко.
Анатолий Романов
|Жослен Гурвеннек
|Леонарду Жардим
|Феликс Эбоа Эбоа
|23′
|Стеван Йоветич
|90+4′
|16
|Марк-Орель Кайар
|1
|Даниэль Субашич
|25
|Шейк Траоре
|2
|Фоде Балло-Туре
|5
|Педру Ребошу
|19
|Джибриль Сидибе
78′
|15
|Жереми Сорбон
|5
|Жемерсон
85′
|10
|Николя Бенезе
|25
|Камиль Глик
56′
|20
|Феликс Эбоа Эбоа
|29
|Желсон Мартинш
|26
|Нолан Ру
80′
|17
|Александр Головин
|6
|Лебоганг Фири
|11
|Карлос Винисиус
89′
|19
|Мехди Мергем
73′
|15
|Адриэн Силва
|24
|Маркюс Коко
|7
|Рони Лопеш
59′
|7
|Людовик Блас
45′82′
|10
|Стеван Йоветич
90+4′
|3
|Папи Джилободжи
88′
|44
|Сеск Фабрегас
76′
|21
|Дидье Ндонг
62′
|34
|Мусса Силла
|22
|Этьен Дидо
63′
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|18
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|9
|17
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Бенуа Бастьен(Франция)