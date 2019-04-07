«Монако» спасся в компенсированное время. Головин стал играть по 90 минут

Источник: AFP 2019

«Монако» в компенсированное время ушёл от поражения в гостевом матче с «Генгамом». Команда Леонарду Жардима избежала второй подряд неудачи в чемпионате Франции благодаря голу Стевана Йоветича. Монегаски сохранили отрыв в восемь очков от находящегося в зоне вылета конкурента.

Надо заметить, что соперник у «Монако» был крайне неприятный, пусть и аутсайдер Лиги 1. По ходу нынешнего сезона «Генгам» дважды обыграл монегасков. После гостевой победы «трактористов» в первом круге чемпионата Франции (2:0) команды находились в одинаковом положении: делили последнее место после 19 туров. В конце января «Генгам» выбил вице-чемпиона ещё и из Кубка лиги, несмотря первый гол Александра Головина за «Монако».

Начало игры на «Стад дю Рудуру» стало для гостей как будто бы продолжением предыдущих неудачных встреч с «Генгамом». В результате хозяева вышли вперёд на 23-й минуте после углового. Центральный защитник Феликс Эбоа Эбоа опередил Жемерсона и точно пробил головой. Вообще дважды Эбоа можно назвать главным героем первого тайма. 21-летний воспитанник ПСЖ и кандидат в сборную Камеруна не только забил сам, но и помешал отличиться Головину — заблокировал удар российского легионера монегасков. Экс-полузащитник ЦСКА имел хороший момент после подбора. Кстати, Александр оказался самым бьющим игроком в составе гостей до перерыва. У него было три попытки атаковать ворота. «Монако» не хватало травмированного нападающего Радамеля Фалькао — единственного игрока не из «ПСЖ», входящего в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции. Заменивший колумбийца Винисиус Мораис загубил пару верных шансов.

Если в первом тайме монегаски уступили «Генгаму» по ударам 7:8 (в створ — 3:1), то во втором значительно превзошли — 11:3 (в створ — 2:1). Хозяева думали лишь о том, как удержать преимущество, почти не высовывали носа на чужую половину. «Монако» постоянно наступал, но гостям недоставало вдохновения и хитрых комбинаций, которые поставили бы в тупик оборону соперника. Вдобавок не повезло Адриену Силве, пробившему из-за штрафной в перекладину.

Головин очень много работал на команду. Нашего полузащитника можно было встретить на разных участках поля — в центре под нападающим или в глубине, в полуфланге, слева. В этом году Александр, как правило, не доигрывал матчи до конца из-за усталости, но сегодня, как и туром ранее, Жардим оставил в игре активного россиянина. Однако Головин всё-таки не бомбардир или плеймейкер, чтобы часто решать исходы встреч за счёт индивидуальных действий. Он заработал от Whoscored.com одну из самых высоких оценок в команде — 7,08 балла. На счету Александра пять ударов, 57 передач (80% точных), три отбора и перехват.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VyJQDVZqSs0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 90+4-й минуте счастье гостям принёс простой заброс в штрафную. После скидки, единоборств и пары удачных рикошетов мяч прилетел на ногу Йоветичу. Гол черногорца подарил «Монако» заслуженное очко.