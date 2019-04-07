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18Как менялся имидж Месси
13ЦСКА одержал победу над «Спартаком»
00:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» обыграла «Атлетико» благодаря двум голам в концовке

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Атлетико» со счётом 2:0.

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Источник: AFP 2019

Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано.

Счёт был открыт на 85-й минуте. Автором гола стал уругвайский нападающий каталонского клуба Луис Суарес, который точно пробил из-за пределов штрафной площади. Всего через несколько секунд преимущество «Барселоны» увеличил Лионель Месси.

«Атлетико» полтора тайма отыграл в меньшинстве. На 28-й минуте за неспортивное поведение красную карточку получил форвард Диего Коста.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселона», набрав 73 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры. «Атлетико» (62) остался на 2-м месте.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Уэской», «Атлетико» предстоит домашняя игра с «Сельтой». Оба матча состоятся 13 апреля.

Барселона
2:0
Первый тайм: 0:0
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 316.04.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеДиего Симеоне
Голы
Луис Суарес(Жорди Альба)85′
Лионель Месси86′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
13Ян Облак
18Жорди Альба
2Диего Годин
29′
3Жерар Пике
74′
24Хосе Хименес
28′
15Клеман Лангле
78′
8Ньигес Сауль
71′
4Иван Ракитич
6Коке
5Серхио Бускетс
5Томас Партей
27′
9Луис Суарес
86′
7Антуан Гризманн
10Лионель Месси
19Диегу Коста
28′
20Сержи Роберто
84′
4Сантьяго Ариас
35′
2Нелсон Семеду
10Анхель Корреа
8Артур
63′
3Филипе Луис
58′
14Филипе Силва Малком
22Альваро Мората
7Филиппе Коутинью
80′
14Родриго Эрнандес
88′
21Карлес Аленья
20Хуанфран
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
21Удары (всего)9
10Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые1
14Фолы12
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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