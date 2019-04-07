«Барселона» обыграла «Атлетико» благодаря двум голам в концовке
В матче 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Атлетико» со счётом 2:0.
В матче 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Атлетико» со счётом 2:0.
Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано.
Счёт был открыт на 85-й минуте. Автором гола стал уругвайский нападающий каталонского клуба Луис Суарес, который точно пробил
«Атлетико» полтора тайма отыграл в меньшинстве. На 28-й минуте за неспортивное поведение красную карточку получил форвард Диего Коста.
«Барселона», набрав 73 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры. «Атлетико» (62) остался на 2-м месте.
В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Уэской», «Атлетико» предстоит домашняя игра с «Сельтой». Оба матча состоятся 13 апреля.
|Эрнесто Вальверде
|Диего Симеоне
|Луис Суарес(Жорди Альба)
|85′
|Лионель Месси
|86′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|13
|Ян Облак
|18
|Жорди Альба
|2
|Диего Годин
29′
|3
|Жерар Пике
74′
|24
|Хосе Хименес
28′
|15
|Клеман Лангле
78′
|8
|Ньигес Сауль
71′
|4
|Иван Ракитич
|6
|Коке
|5
|Серхио Бускетс
|5
|Томас Партей
27′
|9
|Луис Суарес
86′
|7
|Антуан Гризманн
|10
|Лионель Месси
|19
|Диегу Коста
28′
|20
|Сержи Роберто
84′
|4
|Сантьяго Ариас
35′
|2
|Нелсон Семеду
|10
|Анхель Корреа
|8
|Артур
63′
|3
|Филипе Луис
58′
|14
|Филипе Силва Малком
|22
|Альваро Мората
|7
|Филиппе Коутинью
80′
|14
|Родриго Эрнандес
88′
|21
|Карлес Аленья
|20
|Хуанфран
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|9
|10
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано(Испания)