Месси вышел на первое место по победам в Примере, обойдя Касильяса

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Для Месси эта победа стала 335-й в играх чемпионата Испании.

31-летний аргентинец обошёл бывшего голкипера мадридского «Реала» Икера Касильяса (334) и теперь занимает первое место в истории по этому показателю.

Лионель выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с каталонцами форвард 9 раз становился чемпионом Испании, 6 раз выиграл Кубок страны и 4 раза — Лигу чемпионов.

Касильяс защищал цвета мадридского «Реала» с 1999 по 2015 год. Сейчас 37-летний вратарь играет за «Порту».