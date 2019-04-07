Месси вышел на первое место по победам в Примере, обойдя Касильяса
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси помог каталонцам обыграть мадридский «Атлетико» со счётом 2:0 в домашнем матче 31-го тура испанской Примеры.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси помог каталонцам обыграть мадридский «Атлетико» со счётом 2:0 в домашнем матче 31-го тура испанской Примеры.
Для Месси эта победа стала 335-й в играх чемпионата Испании.
31-летний аргентинец обошёл бывшего голкипера мадридского «Реала» Икера Касильяса (334) и теперь занимает первое место в истории по этому показателю.
Лионель выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с каталонцами форвард 9 раз становился чемпионом Испании, 6 раз выиграл Кубок страны и 4 раза — Лигу чемпионов.
Касильяс защищал цвета мадридского «Реала» с 1999 по 2015 год. Сейчас 37-летний вратарь играет за «Порту».
«Барселона», набрав 73 очка, возглавляет турнирную таблицу Примеры. 13 апреля команда Эрнесто Вальверде проведёт выездной матч 32-го тура с «Уэской».
|Эрнесто Вальверде
|Диего Симеоне
|Луис Суарес(Жорди Альба)
|85′
|Лионель Месси
|86′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|13
|Ян Облак
|18
|Жорди Альба
|2
|Диего Годин
29′
|3
|Жерар Пике
74′
|24
|Хосе Хименес
28′
|15
|Клеман Лангле
78′
|8
|Ньигес Сауль
71′
|4
|Иван Ракитич
|6
|Коке
|5
|Серхио Бускетс
|5
|Томас Партей
27′
|9
|Луис Суарес
86′
|7
|Антуан Гризманн
|10
|Лионель Месси
|19
|Диегу Коста
28′
|20
|Сержи Роберто
84′
|4
|Сантьяго Ариас
35′
|2
|Нелсон Семеду
|10
|Анхель Корреа
|8
|Артур
63′
|3
|Филипе Луис
58′
|14
|Филипе Силва Малком
|22
|Альваро Мората
|7
|Филиппе Коутинью
80′
|14
|Родриго Эрнандес
88′
|21
|Карлес Аленья
|20
|Хуанфран
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|9
|10
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано(Испания)