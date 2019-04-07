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12:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси вышел на первое место по победам в Примере, обойдя Касильяса

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси помог каталонцам обыграть мадридский «Атлетико» со счётом 2:0 в домашнем матче 31-го тура испанской Примеры.

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19
фотографий

Для Месси эта победа стала 335-й в играх чемпионата Испании.

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31-летний аргентинец обошёл бывшего голкипера мадридского «Реала» Икера Касильяса (334) и теперь занимает первое место в истории по этому показателю.

Лионель выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с каталонцами форвард 9 раз становился чемпионом Испании, 6 раз выиграл Кубок страны и 4 раза — Лигу чемпионов.

Касильяс защищал цвета мадридского «Реала» с 1999 по 2015 год. Сейчас 37-летний вратарь играет за «Порту».

«Барселона», набрав 73 очка, возглавляет турнирную таблицу Примеры. 13 апреля команда Эрнесто Вальверде проведёт выездной матч 32-го тура с «Уэской».

Барселона
2:0
Первый тайм: 0:0
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 316.04.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеДиего Симеоне
Голы
Луис Суарес(Жорди Альба)85′
Лионель Месси86′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
13Ян Облак
18Жорди Альба
2Диего Годин
29′
3Жерар Пике
74′
24Хосе Хименес
28′
15Клеман Лангле
78′
8Ньигес Сауль
71′
4Иван Ракитич
6Коке
5Серхио Бускетс
5Томас Партей
27′
9Луис Суарес
86′
7Антуан Гризманн
10Лионель Месси
19Диегу Коста
28′
20Сержи Роберто
84′
4Сантьяго Ариас
35′
2Нелсон Семеду
10Анхель Корреа
8Артур
63′
3Филипе Луис
58′
14Филипе Силва Малком
22Альваро Мората
7Филиппе Коутинью
80′
14Родриго Эрнандес
88′
21Карлес Аленья
20Хуанфран
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
21Удары (всего)9
10Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые1
14Фолы12
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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