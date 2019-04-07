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12:10 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате Голландии

«Хераклес», за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель, победил команду «НАК Бреда» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Голландии, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Исход встречи решил единственный гол, забитый на 81-й минуте Кристофером Петерсоном. При этом Меркель вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

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Победа позволила «Хераклексу» набрать 45 очков и с седьмой позиции подняться на шестую. Команда «НАК Бреда» с 21 баллом в активе осталась на последнем, 18-м месте в турнирной таблице.

Отметим, что за «Хераклес» Меркель выступает с лета прошлого года. До этого в его карьере были австрийская «Адмира Ваккер», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе», «Дженоа» и «Милан», английский «Уотфорд» и швейцарский «Грассхопперс».

На счету казахстанца в текущем сезоне 27 матчей, в которых он отметился двумя ассистами и шестью предупреждениями. До Голландии полузащитник никогда в карьере не проводил больше 15 игр в чемпионате.

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