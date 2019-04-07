Игрок сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате Голландии

Исход встречи решил единственный гол, забитый на 81-й минуте Кристофером Петерсоном. При этом Меркель вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
Победа позволила «Хераклексу» набрать 45 очков и с седьмой позиции подняться на шестую. Команда «НАК Бреда» с 21 баллом в активе осталась на последнем, 18-м месте в турнирной таблице.
Отметим, что за «Хераклес» Меркель выступает с лета прошлого года. До этого в его карьере были австрийская «Адмира Ваккер», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе», «Дженоа» и «Милан», английский «Уотфорд» и швейцарский «Грассхопперс».
На счету казахстанца в текущем сезоне 27 матчей, в которых он отметился двумя ассистами и шестью предупреждениями. До Голландии полузащитник никогда в карьере не проводил больше 15 игр в чемпионате.