Игрок сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате Голландии

Источник: AP 2019

Исход встречи решил единственный гол, забитый на 81-й минуте Кристофером Петерсоном. При этом Меркель вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Победа позволила «Хераклексу» набрать 45 очков и с седьмой позиции подняться на шестую. Команда «НАК Бреда» с 21 баллом в активе осталась на последнем, 18-м месте в турнирной таблице.

Отметим, что за «Хераклес» Меркель выступает с лета прошлого года. До этого в его карьере были австрийская «Адмира Ваккер», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе», «Дженоа» и «Милан», английский «Уотфорд» и швейцарский «Грассхопперс».