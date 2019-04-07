«Ордабасы» остался лучшим клубом по игре в обороне в КПЛ

В последнем матче шымкентцы дома со счетом 1:0 переиграли «Жетысу». Решающий мяч на 72-й минуте забил Жоао Пауло.

После этой игры «Ордабасы» с десятью очками расположился на четвертом месте, тогда как семиреченцы с отставанием на четыре пункта оказались на пятой строчке.

При этом команда Кахабера Цхададзе оставила свои ворота на замке в четвертом матче подряд, тем самым сохранив статус самого непробиваемого клуба КПЛ.

В то же время обладателем худшей защиты является «Окжетпес», проигравший в четвертом туре в гостях «Кайрату» (1:4). В пассиве синегорцев 11 пропущенных мячей.