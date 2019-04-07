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12:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» остался лучшим клубом по игре в обороне в КПЛ

«Ордабасы» по итогам четырех туров в казахстанской премьер-лиге остается лучшей командой по игре в обороне, передает корреспондент Vesti.kz.

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В последнем матче шымкентцы дома со счетом 1:0 переиграли «Жетысу». Решающий мяч на 72-й минуте забил Жоао Пауло.

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После этой игры «Ордабасы» с десятью очками расположился на четвертом месте, тогда как семиреченцы с отставанием на четыре пункта оказались на пятой строчке.

При этом команда Кахабера Цхададзе оставила свои ворота на замке в четвертом матче подряд, тем самым сохранив статус самого непробиваемого клуба КПЛ.

В то же время обладателем худшей защиты является «Окжетпес», проигравший в четвертом туре в гостях «Кайрату» (1:4). В пассиве синегорцев 11 пропущенных мячей.

Тур закроется матчами «Кайсар» — «Астана» и «Атырау» — «Шахтер» 7 апреля.

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