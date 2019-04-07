Марадона пригрозил уйти из футбола

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Команда Марадоны сыграла вничью 1:1, хотя ей были необходимы три очка, чтобы гарантировать место в плей-офф чемпионата. По мнению аргентинца, судья не назначил пенальти в пользу «Дорадос».

«На моем игроке был чистый пенальти. Знаете, почему его не назначили? Потому что тогда вы, пресса, начнете писать, что команде Марадоны можно больше, чем остальным! Я не собираюсь вредить таким образом “Дорадос”, поэтому решил уйти. Мне предстоит серьезный разговор с президентом клуба. Пути назад нет», — заявил Марадона.

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Кроме того, бывший футболист сборной Аргентины подчеркнул, что может уйти из футбола. «Поговорю с женой. Хватит с меня футбола, постоянных склок. Плохо себя ведешь — ты худший в мире. Ведешь себя хорошо — опять худший. Это несправедливо, но я с этим ничего поделать не могу», — заключил тренер.

Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре 2018-го. С 2011 по 2018 год специалист работал в Саудовской Аравии, а с 2008 по 2010-й возглавлял сборную Аргентины. Альбиселесте под руководством Марадоны добрались до четвертьфинала чемпионата мира-2010.

Как игрок Марадона известен по выступлениям за «Барселону» и «Наполи». Он стал чемпионом мира в составе национальной команды в 1986 году.

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