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14:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» выиграл у «Актобе» в Костанае впервые за 6 лет

ФК «Тобол» впервые за шесть лет обыграл «Актобе» в Костанае, сообщает KazFootball.kz.

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Матч четвертого тура КПЛ накануне завершился домашней победой костанайского клуба со счетом 2:1.

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В последний раз «Тобол» выигрывал у «Актобе» в Костанае в 2013 году (1:0).

После этого до вчерашней игры на арене в Костанае команды встречались пять раз: четыре гостевые победы одержали футболисты «Актобе» и один матч завершился вничью.

Всего «Тобол» и «Актобе» в Костанае встречались 26 раз — 12 побед на счету «Тобола», семь ничьих и семь побед у «Актобе». Разница мячей — 29:26.

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