«Тобол» выиграл у «Актобе» в Костанае впервые за 6 лет

Матч четвертого тура КПЛ накануне завершился домашней победой костанайского клуба со счетом 2:1.

В последний раз «Тобол» выигрывал у «Актобе» в Костанае в 2013 году (1:0).

После этого до вчерашней игры на арене в Костанае команды встречались пять раз: четыре гостевые победы одержали футболисты «Актобе» и один матч завершился вничью.