«Леганес» ушел от поражения в матче чемпионата Испании с «Алавесом»

«Леганес» ушел от поражения в матче чемпионата Испании с «Алавесом»

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Леганес» на последних минутах ушел от поражения в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу с «Алавесом».