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15:14 (мск), источник: Р-Спорт

«Леганес» ушел от поражения в матче чемпионата Испании с «Алавесом»

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Леганес» на последних минутах ушел от поражения в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу с «Алавесом».

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая на поле «Алавеса», завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Джонатан Кальери (18-я минута, с пенальти), у гостей счет сравнял Хонатан Сильва (90+3).

Алавес
1:1
Первый тайм: 1:0
Леганес
Футбол, Испания, Тур 317.04.2019, 13:00 (МСК UTC+3)Mendizorroza
Главные тренеры
АбелардоМаурисио Пеллегрино
Голы
Хонатан Кальери18′
Хонатан Кристиан Сильва(Майкл Сантос)90+3′
Составы команд
1Фернандо Флорес Пачеко
1Иван Пичу Куэльяр
3Рубен Дуарте
69′
5Хонатан Кристиан Сильва
58′
4Родригу Эли
76′
12Аллан Ньом
5Виктор Сиснерос Лагуардия
15Родриго Тарин
21Мартин Агиррегабирия
48′
22Димитриос Сиовас
8Исла Томас Пина
32′
6Херард Гумбау
44′
19Мануэль Гарсия
48′
21дель Мармоль Рубен Перес
12Хонатан Кальери
25Мартин Брэйтуэйт
11Такаси Инуи
79′
3Унаи Бустинса
17′69′
24Патрик Твумаси
87′
16Хосе Арнаис
18Борха Бастон
75′
17Хавьер Эрасо
19′75′
22Мубарак Вакасо
10Набиль Эль-Жар
23Хони
89′
18Сабин Мерино
75′
15Ксимо Наварро
20Майкл Сантос
Статистика
6Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)9
1Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
3Угловые3
17Фолы15
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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