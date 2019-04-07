«Леганес» ушел от поражения в матче чемпионата Испании с «Алавесом»
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Леганес» на последних минутах ушел от поражения в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу с «Алавесом».
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Леганес» на последних минутах ушел от поражения в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу с «Алавесом».
Встреча, прошедшая на поле «Алавеса», завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Джонатан Кальери (18-я минута, с пенальти), у гостей счет сравнял Хонатан Сильва (90+3).
|Абелардо
|Маурисио Пеллегрино
|Хонатан Кальери
|18′
|Хонатан Кристиан Сильва(Майкл Сантос)
|90+3′
|1
|Фернандо Флорес Пачеко
|1
|Иван Пичу Куэльяр
|3
|Рубен Дуарте
69′
|5
|Хонатан Кристиан Сильва
58′
|4
|Родригу Эли
76′
|12
|Аллан Ньом
|5
|Виктор Сиснерос Лагуардия
|15
|Родриго Тарин
|21
|Мартин Агиррегабирия
48′
|22
|Димитриос Сиовас
|8
|Исла Томас Пина
32′
|6
|Херард Гумбау
44′
|19
|Мануэль Гарсия
48′
|21
|дель Мармоль Рубен Перес
|12
|Хонатан Кальери
|25
|Мартин Брэйтуэйт
|11
|Такаси Инуи
79′
|3
|Унаи Бустинса
17′69′
|24
|Патрик Твумаси
87′
|16
|Хосе Арнаис
|18
|Борха Бастон
75′
|17
|Хавьер Эрасо
19′75′
|22
|Мубарак Вакасо
|10
|Набиль Эль-Жар
|23
|Хони
89′
|18
|Сабин Мерино
75′
|15
|Ксимо Наварро
|20
|Майкл Сантос
|6
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|9
|1
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)