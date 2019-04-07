Футболисты «Фрозиноне» победили «Фиорентину» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Фрозиноне» в гостях обыграл «Фиорентину» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Фрозиноне» в гостях обыграл «Фиорентину» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая во Флоренции, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Фрозиноне». Гол на 84-й минуте забил Даниэль Чофани.
Безвыигрышная серия «Фиорентины» достигла семи матчей.
|Стефано Пиоли
|Марко Барони
|Даниэль Чофани
|84′
|1
|Альбан Лафон
|57
|Марко Спортьелло
|2
|Венсан Лаурини
|6
|Эдоардо Гольданига
90′
|3
|Кристиано Бираги
|25
|Марко Капуано
71′
|4
|Никола Миленкович
|27
|Бартош Саламон
|20
|Херман Пеццела
|33
|Андреа Бегетто
41′
|17
|Жордан Верету
|66
|Раман Чибса
|11
|Кевин Миральяс
|7
|Лука Паганини
59′
|25
|Федерико Кьеза
|89
|Андреа Пинамонти
|8
|Жерсон
58′
|16
|Лука Вальцания
80′
|14
|Бриан Дабо
90′
|17
|Франческо Дзампано
|24
|Марко Бенасси
58′
|21
|Паоло Саммарко
46′
|9
|Джованни Симеоне
|8
|Раффаэле Майелло
|29
|Луис Муриэль
79′
|20
|Марчелло Тротта
68′
|28
|Душан Влахович
|9
|Даниэль Чофани
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|7
|19
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Даниэле Киффи(Италия)