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15:48 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Фрозиноне» победили «Фиорентину» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Фрозиноне» в гостях обыграл «Фиорентину» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Встреча, прошедшая во Флоренции, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Фрозиноне». Гол на 84-й минуте забил Даниэль Чофани.

Безвыигрышная серия «Фиорентины» достигла семи матчей.

Фиорентина
0:1
Первый тайм: 0:0
Фрозиноне
Футбол, Италия, Тур 317.04.2019, 13:30 (МСК UTC+3)Artemio Franchi
Главные тренеры
Стефано ПиолиМарко Барони
Голы
Даниэль Чофани84′
Составы команд
1Альбан Лафон
57Марко Спортьелло
2Венсан Лаурини
6Эдоардо Гольданига
90′
3Кристиано Бираги
25Марко Капуано
71′
4Никола Миленкович
27Бартош Саламон
20Херман Пеццела
33Андреа Бегетто
41′
17Жордан Верету
66Раман Чибса
11Кевин Миральяс
7Лука Паганини
59′
25Федерико Кьеза
89Андреа Пинамонти
8Жерсон
58′
16Лука Вальцания
80′
14Бриан Дабо
90′
17Франческо Дзампано
24Марко Бенасси
58′
21Паоло Саммарко
46′
9Джованни Симеоне
8Раффаэле Майелло
29Луис Муриэль
79′
20Марчелло Тротта
68′
28Душан Влахович
9Даниэль Чофани
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)11
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
10Угловые7
19Фолы16
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Киффи(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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