Каким был мир, когда «Ливерпуль» последний раз становился чемпионом Англии

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Последний раз мерсисайдскому клубу удавалось прийти к финишу первым в 1990 году — еще до создания премьер-лиги

Играющий тренер и вернувшийся Раш

Чемпионат Англии в 1990 году можно было называть открытым первенством Лондона, поскольку из 20 команд сразу восемь представляли столицу Великобритании. Сильнейшие из них — «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси» заняли вполне нормальные с точки зрения сегодняшнего дня места с третьего по пятое.

Что было ненормально, так это позиции клубов из Манчестера. «Юнайтед» и «Сити» финишировали на 13-м и 14-м местах соответственно. Это был абсолютно худший сезон «Манчестер Юнайтед» при Алексе Фергюсоне, и дальше динамика двух принципиальных соперников — «МЮ» и «Ливерпуля» — радикально изменится. Фергюсон будет тащить свою команду все выше и выше, а «Ливерпуль» потеряет статус гегемона.

Да, вы не ослышались. С 1973-го по 1990-й «Ливерпуль» выиграл 11 чемпионских титулов и еще шесть раз приходил к финишу вторым. В те два десятилетия команда с северо-запада Англии была для чемпионата монстром пострашнее нынешнего «Ювентуса» в Италии или «Баварии» в Германии. При этом последний титул добыл тренер, который выходил на поле в нападении.

Источник: Reuters

Кенни Далглиш возглавил «Ливерпуль» в 1985 году в возрасте 34 лет. В том сезоне команда оформила домашний дубль, а сам Далглиш принял участие в 29 матчах и забил пять мячей. Со временем он все чаще давал играть молодым парням, но формально сохранял за собой право выходить на поле. В начале мая 1990-го он последний раз появился на нем в качестве футболиста в 39 лет.

Но гораздо важнее, что Далглиш вернул в клуб нападающего Иэна Раша, который не смог заиграть в «Ювентусе». Первый сезон после возвращения легендарный валлиец сидел на скамейке запасных за спиной разыгравшегося Джона Олдриджа, но после его ухода вернул себе былую форму и поддержал знамя забивного форварда «Ливерпуля» до появления Робби Фаулера.

Еврокубки без англичан, Германия объединилась

Несмотря на то, что «Ливерпуль» выиграл чемпионат страны, он не мог претендовать на попадание в Кубок чемпионов. После обрушения трибуны на стадионе «Эйзель» — одной из главных катастроф в истории футбола — УЕФА отстранила английские клубы от участия в еврокубковых соревнованиях на пять лет, а «Ливерпуль» на 10 лет (в итоге клубы были амнистированы раньше).

Это стало дополнительным фактором доминирования итальянских клубов на европейской арене. С 1989-го по 1998-й финалы Лиги чемпионов (или его предшественника Кубка чемпионов) в девяти из 10 случаев проходили с обязательным участием итальянской команды. Вот и в сезоне 1990 года финал выиграл «Милан» Арриго Сакки, победив «Бенфику» Свена-Ерана Эрикссона. Для «Милана» это была вторая победа в Кубке чемпионов подряд.

Чемпионом мира в том году стала сборная ФРГ, одержав в матчах на вылет тяжелейшие победы над командами Нидерландов, Чехословакии, Англии и Аргентины. Через несколько месяцев после третьей для западных немцев победы на чемпионатах мира произошло объединение Германии — сборная ГДР была автоматически расформирована, а ее футболисты влились в состав сборной ФРГ.

Источник: Reuters

СССР на последнем для себя ЧМ завершил групповой этап на последнем месте — оглушительный провал для признанного во всем мире специалиста Валерия Лобановского. Советские игроки уступили Румынии и Аргентине, причем в обоих матчах у Лобановского были претензии к арбитру (тогда Марадона безнаказанно сыграл рукой), но были у той сборной и серьезные проблемы с созидательной частью игры. Тренируемое Лобановским же киевское «Динамо» выиграло чемпионат СССР, лишившийся накануне старта грузинских и литовских команд из-за парада суверенитетов.

Миграция советских хоккеистов в НХЛ

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В 1990-м волна переезда известных советских хоккеистов за океан набирала обороты. Дорожку годом ранее протоптал Сергей Пряхин, усиливший «Калгари» перед завоеванием Кубка Стэнли. Вслед за ним в НХЛ поехали Александр Могильный, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, а на драфте вовсю выбирали будущих звезд лиги — Сергея Федорова, Павла Буре, Сергея Зубова, Вячеслава Козлова и других. Выбирали, впрочем, невысоко, потому что еще существовали опасения, что хоккеистов из Советского Союза просто не выпустят.

Этого еще не было в «Симпсонах»

Пока отечественный кинематограф переживает тяжелый и неприглядный переход от перестроечного кино к «чернухе» начала девяностых, Голливуд штампует классику домашнего просмотра: «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур, «Один дома» с Маккалеем Калкином и «Красотку», запустившую карьеру Джулии Робертс.

Однако почти все призы разнообразных киноакадемий забирают «Танцы с волками» — один из первых грандиозных проектов Кевина Костнера, из-за которого он едва не стал банкротом. Кинолента про взаимоотношения белых людей и индейцев получает 12 номинаций на «Оскар» и чуть меньше на «Золотой глобус». Там-то, на «Золотом глобусе», происходит редкое соприкосновение двух киноработ — от СССР на приз за лучшую иностранную ленту претендовал «Такси-блюз» Павла Лунгина с Петром Мамоновым в главной роли.

И если кинематограф дает добротные, но все же неэксклюзивные произведения, то на американском телевидении выходят сразу два прорывных проекта: мультсериал «Симпсоны», который завоет огромную популярность за девяностые и сумеет обыграть все существующие сюжеты в мире, а также сериал нового уровня от Дэвида Линча — «Твин Пикс».

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В России историю расследования гибели Лоры Палмер покажут только через три года, а в 1990-м все смотрят первые выпуски шоу «Поле чудес» (еще с Владом Листьевым в роли ведущего) и «Оба-на!» с Игорем Угольниковым.

Три тенора и «Депеш мод»

Впервые классические оперные теноры в составе испанцев Пласидо Доминго и Хосе Каррераса, а также итальянца Лучано Паваротти собрались вместе для того, чтобы выступить перед финалом чемпионата мира 1990 года. Это супертрио будет выступать и на последующих трех ЧМ.

Самым популярным хитом 1990-го стала песня «Nothing Compares 2 U», которая была написана Принсом, а исполнена ирландкой Шинейд О’Коннор. Америка обсуждала скандальное турне Мадонны, Европа слушала новый альбом Depeche Mode с композициями «Enjoy the Silence» и «Personal Jesus», а в СССР появился свой вариант «Депешей» — группа «Технология».

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В последний год существования Советского Союза была записана и последняя большая пластинка советского рока — «Черный альбом» группы «Кино» выпустили уже после гибели Виктора Цоя в автомобильной аварии. Песни «Кончится лето», «Кукушка» и «Следи за собой» становятся саундтреком гибели и огромной страны.

Новый дивный мир

В 1991 году мир футбола, мир спорта и мир вообще изменился до неузнаваемости. На месте Советского Союза возникло 15 новых независимых государств и несколько непризнанных государственных образований. Начался фактический распад Югославии. Началась война в Персидском заливе, названная впоследствии «первой войной в прямом эфире».