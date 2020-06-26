Каким был мир, когда «Ливерпуль» последний раз становился чемпионом Англии
Теперь мы можем сказать, что «Ливерпуль» — чемпион.
Теперь мы можем сказать, что «Ливерпуль» — чемпион.
Последний раз мерсисайдскому клубу удавалось прийти к финишу первым в 1990 году — еще до создания
Чемпионат Англии в 1990 году можно было называть открытым первенством Лондона, поскольку из 20 команд сразу восемь представляли столицу Великобритании. Сильнейшие из них — «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси» заняли вполне нормальные с точки зрения сегодняшнего дня места с третьего по пятое.
Что было ненормально, так это позиции клубов из Манчестера. «Юнайтед» и «Сити» финишировали на 13-м и 14-м местах соответственно. Это был абсолютно худший сезон «Манчестер Юнайтед» при Алексе Фергюсоне, и дальше динамика двух принципиальных соперников — «МЮ» и «Ливерпуля» — радикально изменится. Фергюсон будет тащить свою команду все выше и выше, а «Ливерпуль» потеряет статус гегемона.
Да, вы не ослышались. С 1973-го по 1990-й «Ливерпуль» выиграл 11 чемпионских титулов и еще шесть раз приходил к финишу вторым. В те два десятилетия команда с
Кенни Далглиш возглавил «Ливерпуль» в 1985 году в возрасте 34 лет. В том сезоне команда оформила домашний дубль, а сам Далглиш принял участие в 29 матчах и забил пять мячей. Со временем он все чаще давал играть молодым парням, но формально сохранял за собой право выходить на поле. В начале мая 1990-го он последний раз появился на нем в качестве футболиста в 39 лет.
Но гораздо важнее, что Далглиш вернул в клуб нападающего Иэна Раша, который не смог заиграть в «Ювентусе». Первый сезон после возвращения легендарный валлиец сидел на скамейке запасных за спиной разыгравшегося Джона Олдриджа, но после его ухода вернул себе былую форму и поддержал знамя забивного форварда «Ливерпуля» до появления Робби Фаулера.
Несмотря на то, что «Ливерпуль» выиграл чемпионат страны, он не мог претендовать на попадание в Кубок чемпионов. После обрушения трибуны на стадионе «Эйзель» — одной из главных катастроф в истории футбола — УЕФА отстранила английские клубы от участия в еврокубковых соревнованиях на пять лет, а «Ливерпуль» на 10 лет (в итоге клубы были амнистированы раньше).
Это стало дополнительным фактором доминирования итальянских клубов на европейской арене. С 1989-го по 1998-й финалы Лиги чемпионов (или его предшественника Кубка чемпионов) в девяти из 10 случаев проходили с обязательным участием итальянской команды. Вот и в сезоне 1990 года финал выиграл «Милан» Арриго Сакки, победив «Бенфику»
Чемпионом мира в том году стала сборная ФРГ, одержав в матчах на вылет тяжелейшие победы над командами Нидерландов, Чехословакии, Англии и Аргентины. Через несколько месяцев после третьей для западных немцев победы на чемпионатах мира произошло объединение Германии — сборная ГДР была автоматически расформирована, а ее футболисты влились в состав сборной ФРГ.
СССР на последнем для себя ЧМ завершил групповой этап на последнем месте — оглушительный провал для признанного во всем мире специалиста Валерия Лобановского. Советские игроки уступили Румынии и Аргентине, причем в обоих матчах у Лобановского были претензии к арбитру (тогда Марадона безнаказанно сыграл рукой), но были у той сборной и серьезные проблемы с созидательной частью игры. Тренируемое Лобановским же киевское «Динамо» выиграло чемпионат СССР, лишившийся накануне старта грузинских и литовских команд
В 1990-м волна переезда известных советских хоккеистов за океан набирала обороты. Дорожку годом ранее протоптал Сергей Пряхин, усиливший «Калгари» перед завоеванием Кубка Стэнли. Вслед за ним в НХЛ поехали Александр Могильный, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, а на драфте вовсю выбирали будущих звезд лиги — Сергея Федорова, Павла Буре, Сергея Зубова, Вячеслава Козлова и других. Выбирали, впрочем, невысоко, потому что еще существовали опасения, что хоккеистов из Советского Союза просто не выпустят.
Пока отечественный кинематограф переживает тяжелый и неприглядный переход от перестроечного кино к «чернухе» начала девяностых, Голливуд штампует классику домашнего просмотра: «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур, «Один дома» с Маккалеем Калкином и «Красотку», запустившую карьеру Джулии Робертс.
Однако почти все призы разнообразных киноакадемий забирают «Танцы с волками» — один из первых грандиозных проектов Кевина Костнера,
И если кинематограф дает добротные, но все же неэксклюзивные произведения, то на американском телевидении выходят сразу два прорывных проекта: мультсериал «Симпсоны», который завоет огромную популярность за девяностые и сумеет обыграть все существующие сюжеты в мире, а также сериал нового уровня от Дэвида Линча — «Твин Пикс».
В России историю расследования гибели Лоры Палмер покажут только через три года, а в 1990-м все смотрят первые выпуски шоу «Поле чудес» (еще с Владом Листьевым в роли ведущего) и «Оба-на!» с Игорем Угольниковым.
Впервые классические оперные теноры в составе испанцев Пласидо Доминго и Хосе Каррераса, а также итальянца Лучано Паваротти собрались вместе для того, чтобы выступить перед финалом чемпионата мира 1990 года. Это супертрио будет выступать и на последующих трех ЧМ.
Самым популярным хитом 1990-го стала песня «Nothing Compares 2 U», которая была написана Принсом, а исполнена ирландкой Шинейд О’Коннор. Америка обсуждала скандальное турне Мадонны, Европа слушала новый альбом Depeche Mode с композициями «Enjoy the Silence» и «Personal Jesus», а в СССР появился свой вариант «Депешей» — группа «Технология».
В последний год существования Советского Союза была записана и последняя большая пластинка советского рока — «Черный альбом» группы «Кино» выпустили уже после гибели Виктора Цоя в автомобильной аварии. Песни «Кончится лето», «Кукушка» и «Следи за собой» становятся саундтреком гибели и огромной страны.
В 1991 году мир футбола, мир спорта и мир вообще изменился до неузнаваемости. На месте Советского Союза возникло 15 новых независимых государств и несколько непризнанных государственных образований. Начался фактический распад Югославии. Началась война в Персидском заливе, названная впоследствии «первой войной в прямом эфире».
Альтернативный рок прорывается в мейнстрим благодаря альбомам «Nevermind» и «Ten» от Nirvana и Pearl Jam соответственно. После выхода второго «Терминатора» навсегда меняется представление об использовании визуальных эффектов в кинофильме. Английские клубы возвращаются в еврокубки. Кенни Далглиш уходит с поста главного тренера «Ливерпуля», и тогда кажется, что эта потеря не станет настолько страшной. Включается таймер ожидания чемпионского титула, и он насчитывал больше 10 тысяч 600 дней.