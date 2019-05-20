Качество игры, доверие к молодежи и результат. Как болгарский тренер изменил «Шахтер»

После золотого периода в истории «Шахтера», в ходе которого было завоевано несколько чемпионских титулов, а также достигнут исторический выход в групповую стадию Лиги Европы, клуб пережил болезненное падение и порой с трудом оставался на плаву.

В прошлом сезоне «Шахтер» до последнего тура рисковал вылететь в первую лигу, но в итоге чудом финишировал на восьмом месте. Болгарин Николай Костов возглавил команду, когда она не очень верила в себя, и преобразил до неузнаваемости. В прошлом году тренеру было не до эстетики, он был довольно прагматичен и понимал, что в тех обстоятельствах, прежде всего, важен результат.

Но отработав с командой полноценную предсезонку, Костов внес необходимый баланс и совершил несколько точечных трансферов, в частности, подписав Ивана Пешича и Сергея Зенева — лучшую атакующую связку КПЛ на данный момент.

Но на старте сезона «горняков» ожидал невероятно тяжелый календарь — выезды в Шымкент и Алматы, а также матч с «Тоболом». С точки зрения качества игры карагандинцы не оставляли равнодушными даже соперников, но результаты оказались так себе — три поражения. В Шымкенте «горняки» умудрились проиграть разгромно, хотя играли лучше, не реализовав несколько стопроцентных моментов и прозевав пару контратак соперника.

Например, вот что говорил о том матче хавбек «Ордабасы» Кирилл Ковальчук: «У “Шахтера” есть свой стиль, они играли хорошо на сборах, у них отличный тренер, знаю его по работе в “Металлурге”. Соперник доставил нам много проблем, уверен, что он будет бороться за шестерку сильнейших, это очень сильная команда».

Дальше случились минимальные поражения от «Кайрата» и «Тобола» (снова прозевали контратаку на последних минутах). Казалось, это могло загнать команду в ступор, но игроки показали характер и верили в идеи Костова. С седьмого апреля «Шахтер» проиграл в чемпионате лишь однажды — еще одной команде — открытию этого сезона «Кайсару» (0:1), Стойчо Младенов выиграл болгарскую дуэль тренеров.

«Шахтер» на сегодня одержал пять побед, самая статусная из них — над «Астаной». Да, возможно, команде Костова повезло в недавней игре, но любой команде-андердогу сложно было бы победить вчистую действующего чемпиона страны. Болгарский специалист заслуживал победы хотя бы за смелость замен, которые он произвел. С «Астаной» он не побоялся выпустить двух молодых атакующих игроков — Жан-Аи Пайруза и Оралхана Омиртаева, которые в итоге помогли переломить ход встречи.

Костов частенько работал в командах с небольшими возможностями и порой выводил их на другой уровень. В болгарине всегда отмечали его подход к деталям, умение наладить дисциплину в команде, сохраняя при этом позитивное настроение внутри коллектива. Вот что говорил сам Костов относительно своего стиля в плане выстраивания отношений:

«Я либерал. Только не нужно думать, будто тренерский либерализм заключается в вольнице, которую получают футболисты. Нет, для меня либерализм — это, прежде всего, толерантное, справедливое отношение к каждому игроку. Не оказывать ему медвежью услугу, заигрывая с ним, сознательно закрывая глаза на некоторые непозволительные для футбольного профессионала вещи, однако и не ущемлять его человеческое достоинство, не обижать просто так».

Очень показательна работа Костова в донецком «Металлурге». Как только он подписал контракт, в тот же день отсмотрел четыре матча команды и выявил все проблемы по тактике. В итоге он собрал новый коллектив за миллион евро и вывел его в еврокубки.

Костов был полузащитником, и его идеальный футбол построен на владении мячом. Он предпочитает, чтобы его команда играла в короткий пас, на высоких скоростях, совмещая зрелищность с эффективностью. При этом в Украине отмечали, что Костов умеет применять разнообразную тактику и индивидуальный подход в каждом матче, то есть подстраиваться под соперника, когда это необходимо.

Единственное, что смущает в болгарском специалисте — он давно не работал в одной команде больше двух лет, а нынешний «Шахтер» нуждается как раз в стабильности, которой не было со времен работы Виктора Кумыкова.