Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.05
Лацио3
Болонья3
Футбол. Премьер-лига
20.05
Рубин0
Анжи0
Футбол. Зарубежный
19.05
Милан2
Фрозиноне0
Футбол. Премьер-лига
19.05
Ростов1
Зенит0
Футбол. Зарубежный
19.05
Наполи4
Интер1
Футбол. Зарубежный
19.05
Ювентус1
Аталанта1
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА выиграл Евролигу
8Невероятный камбэк ЦСКА в Евролиге
20 мая, источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» нашёл замену для Компани

«Манчестер Сити» определился с кандидатом на замену защитнику и капитану команды Венсану Компани, который покинет клуб летом и вернётся в «Андерлехт».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как утверждает Daily Mail, главной целью «горожан» на усиление обороны является Гарри Магуайр из «Лестер Сити». На приобретении 26-летнего англичанина настаивает лично главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.

Фоторепортаж
«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии

Препятствием на пути к переходу футболиста в стан чемпионов Англии является тот факт, что «лисы» не горят желанием расставаться со своим игроком и потребуют за него огромную сумму, которая превысит рекорд в € 84,5 млн, заплаченных «Ливерпулем» за Вирджила ван Дейка зимой 2018 года.

Ранее сообщалось, что заполучить Магуайра хочет принципиальный соперник «горожан» «Манчестер Юнайтед». В завершившемся сезоне английской Премьер-лиги защитник провёл 31 матч, забил 3 гола, а также получил 6 жёлтых и 1 красную карточку.

Лестер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая красивая хоккейная болельщица в России!
Ослепительная подруга звёздного форварда АПЛ!
В идеальном мире Россия уже чемпион. Что будет в реальном?
Главный тренер «Краснодара»: Мамаев знал о возможных проблемах
Сборная Канады разгромила команду Дании в матче чемпионата мира
Легенда «Барселоны» провел последний матч в карьере
«Рубин» сыграл вничью и близок к повторению рекорда «Ротора»
Сумасшедший чемпионский парад «Манчестер Сити» (фото, видео)
Курбан Бердыев сообщил о предложении возглавить сборную России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь