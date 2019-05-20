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20 мая, источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Конте согласовал с «Интером» условия контракта

Бывший главный тренер «Челси» и «Ювентуса» Антонио Конте в ближайшее время может возглавить «Интер». Как утверждает Sky Sport Italia, 49-летний итальянский специалист уже согласовал контракт с «нерадзурри».

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Источник: Reuters

Соглашение с Конте будет рассчитано на три или четыре года. Итальянец заверил руководство миланского клуба, что сможет вновь сделать «Интер» претендентом на чемпионство.

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Напомним, последним местом работы Конте был «Челси». Под его руководством «синие» выигрывали чемпионат и Кубок Англии. В Италии специалист известен по работе с «Ювентусом». При нем «бьянконери» пять раз выигрывали чемпионат Италии.

В настоящее время «Интер» возглавляет Лучано Спаллетти. Команда занимает 4-е место в турнирной таблице серии А, имея в активе 66 очков.

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