СМИ: Конте согласовал с «Интером» условия контракта

Соглашение с Конте будет рассчитано на три или четыре года. Итальянец заверил руководство миланского клуба, что сможет вновь сделать «Интер» претендентом на чемпионство.

Напомним, последним местом работы Конте был «Челси». Под его руководством «синие» выигрывали чемпионат и Кубок Англии. В Италии специалист известен по работе с «Ювентусом». При нем «бьянконери» пять раз выигрывали чемпионат Италии.