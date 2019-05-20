«Пари Сен-Жермен» объявил, что Мбаппе не покинет клуб этим летом

Источник: AP 2019

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. В воскресенье французский форвард заявил, что в ближайшее время в его карьере произойдет «поворотный момент» и он может сменить клуб.

«Пари Сен-Жермен» и Килиана Мбаппе уже два года объединяют прочные связи, наша общая история продолжится в следующем сезоне. Мы хотим отметить значимое событие в истории европейского футбола — 50-летие «ПСЖ», наступил момент, чтобы вместе вписать великую страницу в историю нашего клуба…, — говорится в сообщении.