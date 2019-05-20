«Пари Сен-Жермен» объявил, что Мбаппе не покинет клуб этим летом
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» на своей странице в Twitter объявил, что нападающий Килиан Мбаппе не покинет команду по окончании сезона.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» на своей странице в Twitter объявил, что нападающий Килиан Мбаппе не покинет команду по окончании сезона.
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года. В воскресенье французский форвард заявил, что в ближайшее время в его карьере произойдет «поворотный момент» и он может сменить клуб.
«Пари Сен-Жермен» и Килиана Мбаппе уже два года объединяют прочные связи, наша общая история продолжится в следующем сезоне. Мы хотим отметить значимое событие в истории европейского футбола — 50-летие «ПСЖ», наступил момент, чтобы вместе вписать великую страницу в историю нашего клуба…, — говорится в сообщении.
В сезоне-2018/19 форвард сборной Франции забил 32 гола в 28 матчах за «ПСЖ» в национальном чемпионате и помог команде завоевать чемпионский титул. 20-летний Мбаппе был признан лучшим футболистом Лиги 1 по версии Национального союза профессиональных футболистов (UNFP) и получил награду лучшему молодому игроку чемпионата.