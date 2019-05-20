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20 мая, источник: Чемпионат.com

Хави провёл последний матч в карьере

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес провёл последний матч в карьере.

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Источник: AFP 2019

39-летний футболист сыграл за катарский «Аль-Садд» в матче азиатской Лиги чемпионов с иранским «Персеполисом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба. Ранее стало известно, что Хави возглавит «Аль-Садд» по окончании карьеры игрока. Испанец уже подписал тренерский контракт с клубом сроком до 2020 года.

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39-летний Хави является воспитанником «Барселоны». За каталонский клуб выступал в период с 1998 по 2015 год. За «Барселону» хавбек провёл 769 матчей, что является клубным рекордом. В составе клуба Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок и шесть раз — Суперкубок Испании, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. В составе сборной Испании Хави дважды становился чемпионом Европы и выиграл чемпионат мира в 2010 году.

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