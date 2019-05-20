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20 мая, источник: Спорт-Экспресс

Сумасшедший чемпионский парад «Манчестер Сити». Лучшие фото и видео

«Манчестер Сити» провел чемпионский парад. Клуб в сезоне-2018/19 одержал победы в чемпионате и Кубке Англии и Кубке лиги.

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Источник: AP 2019
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Особо теплого приема удостоился капитан «Сити» Венсан Компани, который покидает клуб в конце сезона.

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Клуб вел прямую трансляцию парада, который длился около трех часов и завершился на площади.

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