Сумасшедший чемпионский парад «Манчестер Сити». Лучшие фото и видео
«Манчестер Сити» провел чемпионский парад. Клуб в сезоне-2018/19 одержал победы в чемпионате и Кубке Англии и Кубке лиги.
«Манчестер Сити» провел чемпионский парад. Клуб в сезоне-2018/19 одержал победы в чемпионате и Кубке Англии и Кубке лиги.
Особо теплого приема удостоился капитан «Сити» Венсан Компани, который покидает клуб в конце сезона.
Клуб вел прямую трансляцию парада, который длился около трех часов и завершился на площади.