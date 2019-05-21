Роналду посоветовал руководству «Ювентуса» пригласить в клуб Моуринью
Бывший главный тренер «Интера» Жозе Моуринью может вернуться в Италию, сообщает Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Бывший главный тренер «Интера» Жозе Моуринью может вернуться в Италию, сообщает Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Возможным местом продолжения карьеры португальца является туринский «Ювентус». Нападающий бьянконери Криштиану Роналду хочет видеть его во главе команды и уже сообщил об этом руководству клуба. Форвард хорошо знаком со специалистом по совместной работе в мадридском «Реале».
Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда он был уволен в декабре прошлого года. Также, помимо «красных дьяволов», «Реала» и «Интера», он тренировал «Порту» и «Челси».