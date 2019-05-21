«Осасуна» спустя два года вернулась в высший дивизион чемпионата Испании

Выход «Осасуны» в элитный дивизион гарантировала победа «Гранады» со счетом 1:0 над «Альбасете» в 39-м туре сегунды (второй дивизион).

За три тура до конца сезона «Осасуна» набрала 78 очков и гарантированно не опустится ниже второго места, которое дает путевку в высший дивизион. На второй строчке таблицы идет «Гранада» (74). Далее следует «Альбасете» (68).