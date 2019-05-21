Легенда «Челси» может сменить Сарри на посту тренера
Наставник «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард возглавит лондонский «Челси», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Наставник «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард возглавит лондонский «Челси», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Нынешний тренер Маурицио Сарри будет снят с должности независимо от итогов финальной встречи Лиги Европы с «Арсеналом».
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Лэмпард выходил на поле в составе лондонского клуба с 2001 по 2014 год. Он сыграл 648 матчей за «Челси», забил 211 мячей и завоевал с командой три чемпионских титула Английской