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09:51 (мск), источник: Газета.Ру

Легенда «Челси» может сменить Сарри на посту тренера

Наставник «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард возглавит лондонский «Челси», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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Источник: AP 2019

Нынешний тренер Маурицио Сарри будет снят с должности независимо от итогов финальной встречи Лиги Европы с «Арсеналом».

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Владелец «синих» Роман Абрамович настаивает на увольнении итальянского специалиста из-за его тяжелых отношений с фанатами. В клубе надеются, что приход знаменитого Лэмпарда сможет вернуть расположение поклонников к команде.

Лэмпард выходил на поле в составе лондонского клуба с 2001 по 2014 год. Он сыграл 648 матчей за «Челси», забил 211 мячей и завоевал с командой три чемпионских титула Английской премьер-лиги (АПЛ), а также выиграл Лигу чемпионов. В мае 2018 года Лэмпард стал тренировать «Дерби Каунти» и поборется за выход в высший дивизион в плей-офф Чемпионшипа.

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