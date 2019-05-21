Легенда «Челси» может сменить Сарри на посту тренера

Владелец «синих» Роман Абрамович настаивает на увольнении итальянского специалиста из-за его тяжелых отношений с фанатами. В клубе надеются, что приход знаменитого Лэмпарда сможет вернуть расположение поклонников к команде.

Лэмпард выходил на поле в составе лондонского клуба с 2001 по 2014 год. Он сыграл 648 матчей за «Челси», забил 211 мячей и завоевал с командой три чемпионских титула Английской премьер-лиги (АПЛ), а также выиграл Лигу чемпионов. В мае 2018 года Лэмпард стал тренировать «Дерби Каунти» и поборется за выход в высший дивизион в плей-офф Чемпионшипа.