Один из лидеров КПЛ включился в борьбу за игрока сборной Казахстана

30-летний футболист находится в статусе свободного агента и поддерживает форму в родной Караганде. Атакующий полузащитник не так давно разорвал контракт с «Иртышом» и покинул Павлодар. После него команду покинул экс-защитник сборной Казахстана Станислав Лунин.

Кроме «Кайсара», борьбу за Дарабаеа ведут «Тобол» и «Жетысу». Стоит отметить, что главный тренер кызылординцев Стойчо Младенов лично заинтересован в услугах опытного игрока намерен укрепить им среднюю линию.

Сейчас «Кайсар» занимает второе место в КПЛ и по разнице забитых и пропущенных мячей опережает «Тобол». Эти две команды являются лидерами по потерянным очкам и по этому показателю превосходят «Астану», которая провела на две игры больше.

Свою карьеру Дарабаев начинал в «Шахтере», откуда перешел в «Актобе». Также полузащитник поиграл за «Атырау», «Кайрат» и «Тобол». В КПЛ-2019 на его счету семь матчей, в которых футболист забил один гол и сделал две голевые передачи.