Тотти вошел в Зал славы итальянского футбола

Источник: РИА "Новости"

Он стал лишь третьим представителем римлян. До этого в истории футбола страны официально закрепились имена Амедео Амадеи и Гипо Виани.

«Это удивительный день для меня. Я благодарю всех, кто удостоил меня такой чести. Думаю, что решающую роль сыграло мировое чемпионство в 2006 году», — сказал Тотти.

Тотти, занимающий должность в системе римского клуба, является чемпионом Италии, также он завоевал девять серебряных медалей. На его счету два Кубка Италии и два Суперкубка.