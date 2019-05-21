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10:56 (мск), источник: Газета.Ру

Тотти вошел в Зал славы итальянского футбола

Знаменитый бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти включен в Зал славы итальянского футбола, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Он стал лишь третьим представителем римлян. До этого в истории футбола страны официально закрепились имена Амедео Амадеи и Гипо Виани.

«Это удивительный день для меня. Я благодарю всех, кто удостоил меня такой чести. Думаю, что решающую роль сыграло мировое чемпионство в 2006 году», — сказал Тотти.

Тотти, занимающий должность в системе римского клуба, является чемпионом Италии, также он завоевал девять серебряных медалей. На его счету два Кубка Италии и два Суперкубка.

В составе национальной сборной он стал вице-чемпионом Европы — 2000 и чемпионом мира — 2006. Дважды капитана называли футболистом года в Италии.

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