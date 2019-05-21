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10:29 (мск), источник: Vesti.kz

Сейдахмет попал в заявку «Левски» на дерби за место в Лиге Европы

Нападающий сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет попал в заявку «Левски» на домашний матч чемпионата Болгарии с ЦСКА из Софии, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: РИА "Новости"

За два тура до финиша первенства «Левски» на шесть баллов отстает от ЦСКА, занимающего второе место, дающего право участвовать в Лиге Европы.

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В то же время «красные» претендует на чемпионство, проигрывая всего один балл лидирующему «Лудогорцу».

Софийское дерби состоится 21 мая на поле «Левски» и начнется в 21:00 по столичному времени.

Напомним, Сейдахмет недавно восстановился от травмы, полученной в середине апреля. Казахстанец попадал в заявку «Левски» на два последних матчах, но на поле так и не выходил.

В «Левски» 19-летний Сейдахмет перешел в феврале на правах аренды до конца года. Его трансфер принадлежит российской «Уфе». За новый клуб казахстанец успел провести пока два матча.

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