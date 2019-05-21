Сейдахмет попал в заявку «Левски» на дерби за место в Лиге Европы
Нападающий сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет попал в заявку «Левски» на домашний матч чемпионата Болгарии с ЦСКА из Софии, сообщает официальный сайт клуба.
Нападающий сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет попал в заявку «Левски» на домашний матч чемпионата Болгарии с ЦСКА из Софии, сообщает официальный сайт клуба.
За два тура до финиша первенства «Левски» на шесть баллов отстает от ЦСКА, занимающего второе место, дающего право участвовать в Лиге Европы.
В то же время «красные» претендует на чемпионство, проигрывая всего один балл лидирующему «Лудогорцу».
Софийское дерби состоится 21 мая на поле «Левски» и начнется в 21:00 по столичному времени.
Напомним, Сейдахмет недавно восстановился от травмы, полученной в середине апреля. Казахстанец попадал в заявку «Левски» на два последних матчах, но на поле так и не выходил.
В «Левски» 19-летний Сейдахмет перешел в феврале на правах аренды до конца года. Его трансфер принадлежит российской «Уфе». За новый клуб казахстанец успел провести пока два матча.