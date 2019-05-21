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11:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился двумя голами в заключительном матче сезона испанской Примеры с «Эйбаром» (2:2).

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В этой встрече аргентинец записал на свой счёт 601-й и 602-й голы на клубном уровне.

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По этому показателю он обошёл форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, в активе которого в настоящий момент 601 мяч. Для достижения данной отметки Лионелю понадобилось 686 матчей. Португалец провёл 804 встречи.

В нынешнем сезоне и Месси, и Роналду предстоит сыграть ещё по одному матчу. «Барселона» встретится с «Валенсией» в финале Кубка Испании, а «Ювентус» встретится с «Сампдорией» в последнем туре Серии А.

34-летний Роналду в нынешнем сезоне отметился 28 голами в 43 матчах. На счету 31-летнего Месси 50 мячей в 49 встречах.

Эйбар
2:2
Первый тайм: 2:2
Барселона
Футбол, Испания, Тур 3819.05.2019, 17:15 (МСК UTC+3)Ipurua, 5145 зрителей
Главные тренеры
Хосе Луис МендилибарЭрнесто Вальверде
Голы
Марк Кукурелья(Аметльер Серхио Энрич)20′
Лионель Месси(Артуро Видаль)31′
Пабло Де Бласис45′
Лионель Месси(Иван Ракитич)32′
Составы команд
1Марко Дмитрович
13Яспер Силлессен
12Паулу Андре Оливейра
3Жерар Пике
15Вальдес Диас Хосе Анхель
80′
15Клеман Лангле
20Марк Кукурелья
18Жорди Альба
83′
5Гонсало Эскаланте
83′
20Сержи Роберто
24Хоан Хордан
4Иван Ракитич
14Фабиан Орельяна
22Артуро Видаль
16Пабло Де Бласис
44′
10Лионель Месси
4Иван Рамис
33′77′
2Нелсон Семеду
42′45′
6Серхио Диас Альварес
40Мусса Ваге
9Аметльер Серхио Энрич
66′
5Серхио Бускетс
65′
17Энрике Гарсия Кике
21Карлес Аленья
19Диас де Оливейра Шарлес
85′
14Филипе Силва Малком
73′
7Марк Кардона
43Карлес Перес
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)8
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
17Фолы5
0Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Мунуэра Монтеро(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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