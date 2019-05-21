Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился двумя голами в заключительном матче сезона испанской Примеры с «Эйбаром» (2:2).
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился двумя голами в заключительном матче сезона испанской Примеры с «Эйбаром» (2:2).
В этой встрече аргентинец записал на свой счёт 601-й и 602-й голы на клубном уровне.
По этому показателю он обошёл форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, в активе которого в настоящий момент 601 мяч. Для достижения данной отметки Лионелю понадобилось 686 матчей. Португалец провёл 804 встречи.
В нынешнем сезоне и Месси, и Роналду предстоит сыграть ещё по одному матчу. «Барселона» встретится с «Валенсией» в финале Кубка Испании, а «Ювентус» встретится с «Сампдорией» в последнем туре Серии А.
34-летний Роналду в нынешнем сезоне отметился 28 голами в 43 матчах. На счету 31-летнего Месси 50 мячей в 49 встречах.
|Хосе Луис Мендилибар
|Эрнесто Вальверде
|Марк Кукурелья(Аметльер Серхио Энрич)
|20′
|Лионель Месси(Артуро Видаль)
|31′
|Пабло Де Бласис
|45′
|Лионель Месси(Иван Ракитич)
|32′
|1
|Марко Дмитрович
|13
|Яспер Силлессен
|12
|Паулу Андре Оливейра
|3
|Жерар Пике
|15
|Вальдес Диас Хосе Анхель
80′
|15
|Клеман Лангле
|20
|Марк Кукурелья
|18
|Жорди Альба
83′
|5
|Гонсало Эскаланте
83′
|20
|Сержи Роберто
|24
|Хоан Хордан
|4
|Иван Ракитич
|14
|Фабиан Орельяна
|22
|Артуро Видаль
|16
|Пабло Де Бласис
44′
|10
|Лионель Месси
|4
|Иван Рамис
33′77′
|2
|Нелсон Семеду
42′45′
|6
|Серхио Диас Альварес
|40
|Мусса Ваге
|9
|Аметльер Серхио Энрич
66′
|5
|Серхио Бускетс
65′
|17
|Энрике Гарсия Кике
|21
|Карлес Аленья
|19
|Диас де Оливейра Шарлес
85′
|14
|Филипе Силва Малком
73′
|7
|Марк Кардона
|43
|Карлес Перес
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|5
|0
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Хосе Луис Мунуэра Монтеро(Испания)