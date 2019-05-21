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11:20 (мск), источник: Vesti.kz

Владимир Газзаев сделал заявление о переговорах с «Кайратом»

Главный тренер костанайского «Тобола» Владимир Газзаев прокомментировал информацию о том, что он может возглавить алматинский «Кайрат». Его слова приводит Kazfootball.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщали, что российский специалист ведет переговоры с «Кайратом». На данный момент алматинский клуб возглавляет белорус Алексей Шпилевский, под руководством которого команда потерпела пять поражений в премьер-лиге и вылетела из Кубка Казахстана.

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«Я не знаю, откуда в СМИ появляется информация такого рода, как мой возможный переход в другой клуб. Я, как и весь тренерский штаб клуба, счастливы в Костанае. Наш “Тобол” развивается, и мы надеемся, что наши дорогие болельщики довольны вкладом в успехи клуба. Могу однозначно заявить, что я не вел и не веду переговоров с “Кайратом” или каким-либо другим клубом. Все мои мысли и усилия направлены на достижение результата с костанайским “Тоболом”. Мы хорошо стартовали в этом сезоне, у нас подобрался сильный и сплочений коллектив в лице наших игроков и руководства клуба, которые способны решать серьезные цели и задачи в этом сезоне. Мы постоянно чувствуем поддержку и внимание со стороны акима нашей области. Архимед Бегежанович уже столько сделал для нашего клуба, что мы вместе с нашими игроками мечтаем своим трудом и результатами оправдать доверие и надежды нашего попечителя. Поэтому, даже чисто теоретически, я бы не позволил себе вести какие-то переговоры, да еще и при действующем контракте», — заявил Газзаев.

После 11 туров «Тобол» делит второе-третье место с «Кайсаром» (по 23 очка) в турнирной таблице КПЛ, отставая на пять баллов от лидирующей «Астаны», которая провела на два матча больше. «Кайрат» же с 19 очками после 12 игр занимает пятую строчку.

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