Владимир Газзаев сделал заявление о переговорах с «Кайратом»
Главный тренер костанайского «Тобола» Владимир Газзаев прокомментировал информацию о том, что он может возглавить алматинский «Кайрат». Его слова приводит Kazfootball.kz.
Главный тренер костанайского «Тобола» Владимир Газзаев прокомментировал информацию о том, что он может возглавить алматинский «Кайрат». Его слова приводит Kazfootball.kz.
Ранее СМИ сообщали, что российский специалист ведет переговоры с «Кайратом». На данный момент алматинский клуб возглавляет белорус Алексей Шпилевский, под руководством которого команда потерпела пять поражений в
«Я не знаю, откуда в СМИ появляется информация такого рода, как мой возможный переход в другой клуб. Я, как и весь тренерский штаб клуба, счастливы в Костанае. Наш “Тобол” развивается, и мы надеемся, что наши дорогие болельщики довольны вкладом в успехи клуба. Могу однозначно заявить, что я не вел и не веду переговоров с “Кайратом” или
После 11 туров «Тобол» делит