Владимир Газзаев сделал заявление о переговорах с «Кайратом»

«Я не знаю, откуда в СМИ появляется информация такого рода, как мой возможный переход в другой клуб. Я, как и весь тренерский штаб клуба, счастливы в Костанае. Наш “Тобол” развивается, и мы надеемся, что наши дорогие болельщики довольны вкладом в успехи клуба. Могу однозначно заявить, что я не вел и не веду переговоров с “Кайратом” или каким-либо другим клубом. Все мои мысли и усилия направлены на достижение результата с костанайским “Тоболом”. Мы хорошо стартовали в этом сезоне, у нас подобрался сильный и сплочений коллектив в лице наших игроков и руководства клуба, которые способны решать серьезные цели и задачи в этом сезоне. Мы постоянно чувствуем поддержку и внимание со стороны акима нашей области. Архимед Бегежанович уже столько сделал для нашего клуба, что мы вместе с нашими игроками мечтаем своим трудом и результатами оправдать доверие и надежды нашего попечителя. Поэтому, даже чисто теоретически, я бы не позволил себе вести какие-то переговоры, да еще и при действующем контракте», — заявил Газзаев.