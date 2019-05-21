«Манчестер Юнайтед» приготовил рекордную сумму за преемника Роналду

Источник: AFP 2019

Руководство «красных дьяволов» готово потратить на 19-летнего игрока 120 миллионов евро. Если сделка состоится, этот трансфер станет самым крупным в истории клуба.

Пока самым дорогостоящим приобретением является французский полузащитник Поль Погба. Он обошелся манкунианцам в 105 миллионов евро.

7 мая сообщалось, что в услугах португальца заинтересован «Манчестер Сити». Transfermarkt оценивает стоимость Фелиша в 35 миллионов евро.

Также Фелиша желает видеть партнером по команде его соотечественник — форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португалец высоко ценит возможности молодого хавбека, считая его своим преемником.