«Айнтрахт» оценил Йовича в € 100 млн, «Реал» отказался платить такую сумму

При этом у форварда есть вариант с «Барселоной». Ранее издание AS сообщало, что «Реал» согласовал трансфер Йовича за € 60 млн. «Айнтрахт» должен был получить из этой суммы € 48 млн, а € 12 млн — бывший клуб Йовича «Бенфика», которая сохранила 20 процентов прав на него.