Российского футболиста захотели в Германии

Российский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии в прошедшем сезоне. В 30 матчах он отличился 27 раз, установив рекорд страны по количеству голов в течение одного сезона.

Комличенко — воспитанник «Краснодара». За «Младу Болеслав» он выступает с лета 2017 года. Сначала чешский клуб взял игрока в аренду, а через год выкупил его трансфер за 400 тысяч евро. Контракт форварда с нынешним клубом действует до 2022 года.