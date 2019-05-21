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18:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Российского футболиста захотели в Германии

Российский футболист Николай Комличенко, выступающий за чешскую «Младу Болеслав», заинтересовал клубы из Германии.

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Источник: AFP 2019

По информации источника, за нападающим следят клубы Бундеслиги «Фортуна» и «Аугсбург». Обе команды ищут бюджетный вариант для усиления атаки, поэтому рассматривают возможность трансфера Комличенко.

Российский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии в прошедшем сезоне. В 30 матчах он отличился 27 раз, установив рекорд страны по количеству голов в течение одного сезона.

Комличенко — воспитанник «Краснодара». За «Младу Болеслав» он выступает с лета 2017 года. Сначала чешский клуб взял игрока в аренду, а через год выкупил его трансфер за 400 тысяч евро. Контракт форварда с нынешним клубом действует до 2022 года.

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