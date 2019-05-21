Российского футболиста захотели в Германии
Российский футболист Николай Комличенко, выступающий за чешскую «Младу Болеслав», заинтересовал клубы из Германии.
Российский футболист Николай Комличенко, выступающий за чешскую «Младу Болеслав», заинтересовал клубы из Германии.
По информации источника, за нападающим следят клубы Бундеслиги «Фортуна» и «Аугсбург». Обе команды ищут бюджетный вариант для усиления атаки, поэтому рассматривают возможность трансфера Комличенко.
Российский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии в прошедшем сезоне. В 30 матчах он отличился 27 раз, установив рекорд страны по количеству голов в течение одного сезона.
Комличенко — воспитанник «Краснодара». За «Младу Болеслав» он выступает с лета 2017 года. Сначала чешский клуб взял игрока в аренду, а через год выкупил его трансфер за 400 тысяч евро. Контракт форварда с нынешним клубом действует до 2022 года.