«Эспаньол» впервые за 12 лет вышел в еврокубки. Ликует не только Каталония, но и Китай

Источник: AFP 2019

Заключительный тур чемпионата Испании не определял чемпиона, как в Англии или Германии, и не таил интриги в борьбе за выживание. Но один сюрприз Ла Лига все-таки припасла напоследок: вопреки ожиданиям впервые за 12 лет в еврокубки пробился каталонский «Эспаньол».

Эпоха безвременья

Финал Кубка УЕФА–2006/07 между «Эспаньолом» и «Севильей». | Источник: AFP 2019

15 лет назад «Эспаньол» проживал золотой цикл — под руководством нынешнего тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде команда в течение трех лет последовательно заняла место в пятерке лучших в чемпионате, выиграла Кубок Короля и дошла до финала Кубка УЕФА, где уступила «Севилье».

Коллектив, в котором играли такие яркие исполнители, как Рауль Тамудо и Иван де ла Пенья, Пабло Сабалета и Альберт Риера, не только решал собственные задачи, но и влиял на судьбу чемпионской гонки. В сезоне-2006/07 «Барселона» упустила чемпионский титул из-за неудачной игры в каталонском дерби. Да, тогда даже результат каталонского дерби сложно было предсказать.

Тот «Эспаньол» разрушился из-за внутренних конфликтов и одной трагедии. Возглавивший команду Маурисио Почеттино повздорил с распоясавшимися лидерами команды — де ла Пеньей и Тамудо — и отдал капитанскую повязку восходящей звезде в обороне Даниэлю Харке. Через месяц после этого 26-летний Харке скончался от сердечного приступа. «Эспаньол» лишился лидеров раздевалки и на долгие годы превратился в типичного середняка, занимавшего места в таблице с 8-го по 14-е.

Сейчас этот период только и вспоминают благодаря успехам Почеттино. Мол, нынешний финалист Лиги чемпионов начинал именно там. После триумфа «Тоттенхэма» в противостоянии с «Аяксом» официальный аккаунт «Эспаньола» в твиттере пожелал бывшему игроку и тренеру каталонской команды успехов, а сам клуб организовал акцию по бесплатной раздаче болельщикам футболок с фамилией тренера.

Почеттино отреагировал теплой и многообещающей фразой:

Я всегда говорил, и когда был игроком, и когда стал тренером, что всегда с радостью готов вернуться в «Эспаньол». Если я выиграю Лигу чемпионов, то вернусь домой, в Барселону. Маурисио Почеттино главный тренер «Тоттенхэма»

До последнего времени это было все, о чем в «Эспаньоле» только могли мечтать.

Китайский поворот

Частные инвесторы из-за рубежа вызывают у испанских болельщиков не самые хорошие ассоциации. Дмитрий Питерман уничтожил сантандерский «Расинг», Али Сайед быстро прекратил проект «Малаги» и даже «Валенсия» не вернулась на былые позиции после восхождения на трон Питера Лима.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bxm_SlLI2KW/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bxm_SlLI2KW/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bxm_SlLI2KW/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от RCD Espanyol de Barcelona (@rcdespanyol)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-18T15:38:44+00:00">18 Май 2019 в 8:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поэтому когда в январе 2016-го владелец китайской компании Rastar Group Чэнь Яньшэнь стал полноправным владельцем «Эспаньола», фанаты клуба отнеслись к этой новости с изрядной долей скептицизма. А когда новый президент рассказал, что собирается вывести клуб в Лигу чемпионов в ближайшую пятилетку, и вовсе приготовились к худшему.

В январе этого года «Эспаньол» приобрел у клуба «Шанхай СИПГ» за два миллиона евро китайского нападающего У Лэя. Сначала показалось, что чисто менеджментское решение — игроки из Китая никак не могут заиграть в топовых европейских чемпионатах, зато дебютный матч У Лэя за «Эспаньол» посмотрело 40 миллионов китайцев, а его презентацию — космические 350 миллионов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BtOtKiZnY2o/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BtOtKiZnY2o/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BtOtKiZnY2o/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от RCD Espanyol de Barcelona (@rcdespanyol)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-29T19:13:00+00:00">29 Янв 2019 в 11:13 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но оказалось, что эпитеты вроде «китайский Марадона», титул лучшего игрока китайского чемпионата и статистика в 169 голов за 344 матчей — все это неспроста. Сезон «Эспаньола» разделился на до и после трансфера китайского нападающего. До: девять поражений в 10 матчах. После: два поражения в 12 матчах.

Ради максимального раскрытия возможностей У Лэя тренер Руби изменил схему с 4−3−3 на 4−4−2 и поставил к нему в пару местного нападающего Борху Иглесиаса. Иглесиас — рослый габаритный центрфорвард, умеющий оттирать защитников от мяча и здорово работающий в подыгрыше. Напоминает Фернандо Льоренте времен игры за «Атлетик». Дуэт получился убийственно эффективным: Иглесиас стал седьмым бомбардиром Ла Лиги с 17 забитыми мячами, У Лэй добавил еще три за 12 неполных матчей. Самым важным получился его последний гол в сезоне — тот самый, что подарил «Эспаньолу» Лигу Европы.

Я всегда мечтал играть за границей. И после полутора лет в Каталонии получить шанс выступить в Лиге Европы — это потрясающий опыт. Я готов многому еще научиться. У Лэй форвард «Эспаньола»

Обратно в еврокубки

Для попадания в Лигу Европы «Эспаньолу» нужно было дома победить прямого конкурента — «Реал Сосьедад» (у обоих клубов было по 50 очков в таблице) — а также надеяться, что не сильно мотивированная «Севилья» обыграет «Атлетик». Команде из Бильбао достаточно было ничьей, чтобы квалифицироваться в еврокубки.

После первых таймов в обоих матчах «Эспаньол» шел девятым в таблице. Финальный свисток застал их на седьмой строчке. Символическое отображение всего сезона каталонской команды: в декабре «Эспаньол» занимал 15-ю строчку в чемпионате. Двадцать шесть тысяч фанатов после известия о втором голе «Севилье» в добавленное арбитром время высыпали на поле и стали качать тренера Руби, стягивать шорты и гетры с Борхи Иглесиаса и футболку с У Лэя. Уже с газона «Корнельи Эль Прат» болельщики развернулись к президентской ложе и стали распевать: «Встаньте, мистер Шэнь». Президент клуба поднялся с кресла и даже подал намек на улыбку.

Вслед за «Вулверхэмптоном» «Эспаньол» стал вторым клубом в топовых чемпионатах, принадлежащим китайским инвесторам и пробившимся в еврокубки. Чтобы вернуться в Европу, клубу с самым национальным названием в стране, потребовалась помощь Азии.

И теперь больше верится, что это не пик, а всего лишь ступенька по направлению к следующей цели. Следующий сезон «Эспаньола» пройдет под лозунгом Made in China. Теперь актуально и в футболе.