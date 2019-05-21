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19:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» представил Пулишича

«Челси» представил американского полузащитника Кристиана Пулишича.

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Лондонский клуб опубликовал в «инстаграме» фотографию хавбека с футболкой «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж».

20-летний Пулишич перешёл в «Челси» из дортмундской «Боруссии» в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 64 млн. Последние полгода он провёл в «Боруссии» на правах аренды. В нынешнем сезоне американец принял участие в 20 матчах немецкого национального чемпионата (9 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи. Также на его счету один гол в семи матчах Лиги чемпионов.

Контракт футболиста с английским клубом действителен до окончания сезона-2023/24.

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