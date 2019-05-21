«Челси» представил Пулишича

20-летний Пулишич перешёл в «Челси» из дортмундской «Боруссии» в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 64 млн. Последние полгода он провёл в «Боруссии» на правах аренды. В нынешнем сезоне американец принял участие в 20 матчах немецкого национального чемпионата (9 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи. Также на его счету один гол в семи матчах Лиги чемпионов.